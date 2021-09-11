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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

شاهد.. قرش برأس خنزير.. ظهور مخلوق مرعب في البحر المتوسط|صور

قرش برأس خنزير
قرش برأس خنزير

ترك مخلوق غريب عددا من البحارة في صدمة أثناء تجولهم على متن سفينة بحرية، عندما رأوا فجأة وحش مرعب يشبه سمكة القرش في مياه جزيرة إلبا الإيطالية.

 

لكن اكتشافهم أصبح أكثر غرابة بعد سحب المخلوق البحري الغريب من الماء في مرسى دارسينا ماديسيا بجزيرة إلبا الإيطالية، ليجدوا أنه يحمل وجه خنزير لكن بجسم سمكة قرش.

 

تم تحديده بعد ذلك على أنه سمك القرش الخشن الزاوي النادر للغاية، والذي يُعرف أحيانًا باسم القرش ذو وجه الخنزير.

 

وهو نوع من أسماك القرش المدرجة ضمن القائمة الحمراء للـ IUCN باعتبارها مهددة بالانقراض وتعيش في أعمق جزء من البحر المتوسط.

 

يعيش عادة سمك قرش الزاوي في عمق 700 متر أو 2300 قدم، تحت سطح الماء، مما يعني أنه نادرًا ما يكتشفه أو يراه البشر.

 

تركت الصور مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في صدمة بعد رؤية المخلوق البحري الغريب، الذي يحمل وجه خنزير وجسد قرش، حيث انتشرت الصور على نطاق واسع عبر الإنترنت.

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NINTCHDBPICT000678790095
NINTCHDBPICT000678790109
NINTCHDBPICT000678790109

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IMG_20210911_171457
IMG_20210911_171448
IMG_20210911_171448
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