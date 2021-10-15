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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دورات تدريبية لطلاب تربية موسيقية حلوان بمركز الابداع

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن  مركز الإبداع الموسيقي بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان عن تنظيمه  دورة تدريبية طوال  شهر اكتوبر و ديسمبر ٢٠٢١  ، بهدف تنمية مهارات الطلاب و الشباب  فى كافة المجلات الموسيقية .


وقد صرحت  إدارة التربية الموسيقية بجامعة حلوان ان الدورات  التدريبية بكلية التربية الموسيقية تبدء   أول أكتوبر، وأن الأوراق المطلوبة للتقديم هي صورة الرقم القومى وصورتين شخصيتين للكبار أو صورة شهادة الميلاد وصورة الرقم القومى لولى الأمر وصورتين شخصيتين للأطفال، وصورة جواز السفر للأجانب وصورتين شخصيتين، يكون سن المتقدمين أربع سنوات فيما فوق، وتتم الدورة في أيام الجمعة من كل أسبوع، ويتم التقديم بمقر الكلية بالزمالك.


وتتم  الدراسة بالدورات  يد نخبة من الأساتذة المتخصصين بمقر الكلية بالزمالك، ويتم خلالها تعليم العزف على آلات البيانو والكمان والجيتار والساكسفون والكلارنيت والريكورد والإكسليفون والعود  والقانون والناى والرق والطبلة والدرامز و الغناء العربى والغربى والصولفيج العربى والغربى وقواعد الموسيقى العربى والغربى، وتتم الدورة ضمن دورات مركز الابداع المختلفة حيث يقدم أيضاً دورات غنائية لذوي الاحتياجات الخاصة ، ودورات لهندسة الصوت، ودورات موسيقية لإعداد الخريج الغير متخصص للعمل بمدارس التربية الفكرية وذوي الاحتياجات الخاصة .


وتقام هذه الدورات تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى   القائم بعمل رئيس الجامعة ، و الدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، و الدكتور كرم ملاك عميد الكلية،  وإشراف  الدكتورة إبتسام مكرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإدارة الدكتور هيثم سيد مدير المركز.


تأتى أهمية هذه الدورات  من  اهتمام جامعة حلوان بتقديم الدورات التدريبية لخدمة المجتمع المحيط وتنمية المهارات واكساب الخبرات، وخاصةً في ظل احتواء جامعة حلوان على العديد من التخصصات النادرة والمميزة وخاصةً الفنية منها التي تساهم في إثراء الروح والوجدان. 

الدورات التدريبية جامعة حلوان تربية موسيقية ذوي الاحتياجات الخاصة الأوراق المطلوبة دورات تدريبية

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