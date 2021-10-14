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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري علاقات أسرية: الخيانة سببها الرجل في المقام الأول

الخيانة
الخيانة

قالت صابرين جابر، استشاري العلاقات الأسرية، إنه لا يوجد اختلاف في الخيانة بين الزوج والزوجة، لأن مشاعر الطرفين واحدة، والله عز وجل لم يفرق في العقوبة ما بين الرجل والمرأة، ولكن المجتمع هو من وضع هذا الفارق.

وتابعت استشاري العلاقات الأسرية، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المجتمع أحيانًا يبرر للرجل الخيانة، ولكن إذا قامت المرأة بالخيانة، فتعاقب من المجتمع بصورة كبيرة، مشيرة إلى أن الخيانة سببها في المقام الأول الرجل.

 

ولفتت إلى أن المرأة إذا قامت بمواجهة الرجل بالخيانة، واعترف الرجل بهذا الأمر، فهذا يعني أن الرجل لديه مبادئ، وقادر على الإصلاح من نفسه.

 

وأوضحت  استشاري العلاقات الأسرية، أن الخيانة تكون نزوة إذا كانت طارئة، معقبة: "الخيانة  نزوة إذا لم يكن مخططا لها، لو كان الرجل نازل من منزله، ولم يكن يخطط لخيانة، وحدثت، فهذه نزوة".

وأكدت استشاري العلاقات الأسرية، أن الرجل يبرر أحيانًا الخيانة بإهمال الزوجة في حقه، وإهمالها في نفسها، ولكن هذه الأشياء لا يمكن أبدًا أن تكون مبررا، مشيرة إلى أن الرجل عليه أن يواجه زوجته عند إهمال نفسها بدلا من اللجوء إلى الخيانة.

وشددت على ضرورة وجود لغة حوار بين الزوجين، للتغلب على أي مشكلة طارئة، مشيرة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أدت لسهولة الخيانة، لأنها سهلت التواصل ما بين الأشخاص.

 

 

العلاقات الأسرية الخيانة حياتك صحتك صدى البلد استشاري العلاقات الأسرية

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