كرنفال للمشي للمكفوفين بأسوان بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء

شهد كورنيش النيل بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، مساء الخميس تنظيم كرنفال مشي للمكفوفين بالتزامن مع اليوم العالمى للعصا البيضاء والذي يجري الاحتفال به منتصف أكتوبر من كل عام.

وانطلقت مسيرة العصا البيضاء للمكفوفين، من أمام معبد كوم أمبو واستمرت بطريق كورنيش النيل، بمشاركة عدد كبير من المكفوفين بمحافظة أسوان ومحافظات الصعيد المجاورة، حاملين بأيديهم العصا البيضاء وعلم مصر.

واقرأ أيضاً:

ومن جانبه أكد شاذلى السنى مدير مكتب الرفيق لشئون ذوى الإعاقة والتابع للوحدة المحلية لمدينة ومركز كوم أمبو بأن الإحتفال باليوم العالمى للعصا البيضاء أو المكفوفين منتصف أكتوبر من كل عام حيث أن العصا البيضاء هى عين الكفيف.

وأشار شاذلي السني بأن المكتب يحتفل بهذا اليوم العالمى تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وإشراف الوحدة المحلية لمدينة ومركز كوم أمبو من خلال تنظيم ماراثون مشي بطريق كورنيش النيل أمام معبد كوم أمبو لنشر ثقافة العصا البيضاء بجانب فقرات فنية وفاعليات ثقافية مختلفة.

وفي نفس السياق قالت دعاء السبع إحدى المشاركات فى الفاعلية، أن مشاركتها جاءت لتوصيل رسالة مفادها بأن الكفيف من حقه التحرك وحده فى الشارع دون مساعدة أحد، موضحة أن العصا البيضاء ملونة باللون الأبيض فى نهايتها لون أحمر بهدف حدوث انعكاس لأشعة الشمس أو ضوء السيارات فى المساء حتى ينتبه قائدو السيارات من مرور شخص كفيف بعصا.

هذا ووسط أجواء وزغاريد الفرحة بالنجاح والتفوق ، وأيضاً تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فعاليات الاحتفال بتخريج دفعة 2021 من طلاب البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بفرع الأكاديمية وذلك بالمسرح الرومانى لمتحف النيل ، بحضور الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، والدكتور عطاالله حشاد مدير فرع الأكاديمية بأسوان ، بجانب القيادات الشعبية والتنفيذية والعلمية والدينية ، وبمشاركة أسر الطلاب.



وفى كلمته قدم اللواء أشرف عطية التهنئة لرئيس الأكاديمية ولأعضاء هيئة التدريس بتواكب هذه الاحتفالية مع اليوبيل الذهبى على إنشاء الأكاديمية ، وأيضاً مرور 15 عاماً على إنشاء فرع جنوب الوادي بأسوان ، بجانب وصول فروع الأكاديمية لـ 10 فروع منها 8 داخل مصر وفرعين بدولتى سوريا والإمارات الشقيقتان.

مهنئاً أبناءه طلاب الأكاديمية من شباب الخريجين على لحظات النجاح والتفوق ، وما بذلوه من سهر وكفاح ليجنوا ثمار حصاد سنوات من العلم المثمر ، وهو الذى يرجع أيضاً لجهود خلاقة ومتجددة من منظومة العمل بالأكاديمية مما يساهم فى الارتقاء بمستوى التعليم الأكاديمي والجامعي بأسوان.

كرنفال للمشى للمكفوفين بأسوان

كرنفال للمشى للمكفوفين بأسوان