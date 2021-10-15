بيان عاجل من السعودية بشأن أحداث لبنان

قالت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، إنها تتابع باهتمام الأحداث الجارية في لبنان، معربة عن أملنا في استقرار الأوضاع هناك.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء السعودية "واس": "نؤكد وقوف المملكة التام مع الشعب اللبناني".

وتابعت الخارجية السعودية: "نتطلع إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقويتها لصالح جميع المواطنين دون استثناء".

ويأتي ذلك على خلفية الاشتباكات المسلحة التي شهدها حي الطيونة بالعاصمة اللبنانية بيروت، وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى خلال احتجاج لأنصار "حزب الله" وحركة أمل ضد قرارات قاضي التحقيق في انفجار المرفأ.

وأعلنت وزارة الصحة العامة بلبنان في بيان أمس وفي حصيلة رسمية غير نهائية، أن عدد ضحايا الاشتباكات المؤسفة التي شهدها لبنان بلغ حتى الآن 6 وعدد الجرحى 32 شخصا بينهم اثنان في حالة حرجة، وهم يعالجون في المستشفيات.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت في وقت سابق الخميس بأن حصيلة الضحايا في التوتر الأمني الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت، إثر إطلاق نار كثيف قرب وقفة احتجاجية ضد قرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، وصلت إلى 6 قتلى و60 مصابا حتى الآن.