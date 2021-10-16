بعد العثور على دولفين نافق.. تعرف على أنواعه بالبحر الأحمر وطريقة حمايته

بدأت محميات البحر الأحمر التحقيق فى واقعة العثور على دولفين نافق من نوع الآنف الزجاجي على أحد الشاطئ جنوب مدينة الغردقة حيث تتم عملية فحص الدولفين عن طري لامعهد علوم البحار لبيان سبب نفوقه بعد الكشف الظاهري عليه وتشريحه .

وكانت محميات البحر الأحمر تلقت بلاغا من إحدى القرى السياحية بالعثورعلى دولفين نافق قذفتة أمواج البحر الى الشاطئ حيث تم تشكيل لجنة من محميات البحرالاحمر لمعرفة سبب نفوقه.

ومن جهته قال الدكتور محمود حنفى أستاذ البيئة البحرية بجامعة قناة السويس أن أفضل وسيلة لحماية تلك الكائنات البحرية هى عمل منظومة متكاملة لادارة مناطق تواجدها مثل المنظومة التى تمت فى صمداى وتم تكرارها فى عدد من المناطق ولكن تحتاج تلك المنظومات الخاصة بادارة بيوت الدلافين الى متابعة مستمرة خاصة بعد ان أثبتت التجربة نجاح تجربة صمداى فى حماية الدلافين .

13 نوع من الدلافين

ومن جهتة أكد الباحث البيئى الدكتور أحمد غلاب أن البحر الاحمر يضم 13 نوع من الدلافين البحرية اشهرهم الدوار (منطقة سطايح وصمداي ) وذو الانف الزجاجية شمال الغردقة وانواع الدلافين في البحر الاحمر هي الدولفين القاتل الكاذب Whale False Killer والدولفين القائد قصير الزعنفه Whale Pilot Finned-Short.

كما تشمل :" وريسو الدولفين Risso's Dolphin - والاحدب الهندى Indo Pacific Humpback Dolphin - والدولفين الشائع قاروى األنف Dolphin Bottlenose Common.- و الدولفين الهندى قاروى األنف Dolphin Bottlenose Pacific Indo -و الدولفين المرقط المدارى Dolphin Spotted PantroPical - و الدولفين الدوار Dolphin Spinner-و الدولفين المخطط Dolphin Striped -و الدولفين الهندى قاروى األنف Dolphin Bottlenose Ocean Indian