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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نجاح جراحة نادرة لاستئصال ورم حميد بالكبد لسيدة في الدقهلية

جراحة نادرة بمستشفى
جراحة نادرة بمستشفى بلقاس

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نجاح فريق طبي بمستشفى بلقاس المركزي يضم كلا من الدكتور محمد العدوي استشارى جراحة الاورام، والدكتور محمد زهير اخصائي نساء، والدكتور حمدي الموجي استشاري التخدير، بإجراء جراحة نادرة لسيدة تبلغ من العمر 30 عاما كانت تعاني من نزيف داخلى حاد.

 

وأضاف «مكى»، فى تصريحات له اليوم الجمعة، أنه تم استقبال السيدة وعمل استكشاف للبطن وتبين وجود ورم بالفص الأيسر للكبد، وتم عمل إستئصال للفص الأيسر للكبد وبتحليله وجد أنه ورم حميد، مشيرا إلى أنه اطمأن على أن حالة المريضة جيدة ومستقرة تمامآ.

 

كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر لإدارة المستشفى والاطقم الطبية والتمريضية والاطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح. 

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