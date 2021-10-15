قلبه جامد.. وصايا أحمد السقا لتقديم الأكشن

أقيمت اليوم ندوة تكريم للفنان احمد السقا بالدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وأدارها مدير المهرجان انتشال التميمي.



وتحدث أحمد السقا عن تفاصيل تقديمه للأكشن، وقال: “على الفنان أن يكون جاهزا ذهنيا ورياضيا، وقلبه جامد، بجانب عوامل الأمان”.

تكريم أحمد السقا

وقدمت الفنانة هند صبري، ندوة تكريم الفنان أحمد السقا بجائزة الانجاز الابداعي في حفل افتتاح المهرجان الذي اقيم امس وقالت ": انا قدمت مع الفارس احلام كثيرة وعرفت كيف يجازف بسلامته وحياته بدون دوبلير ( رينا يسامحك)، ورأيته يخدم ناس، ويقدم العديد من الأمور التي جعلته فارس في تاريخ السينما.

وبعدها صعد الفنان احمد السقا على المسرح وسط احتفاء كبير من الحاضرين، وبعدها قام السقا بالقاء كلمة وقال": متوتر وبشكر ادارة المهرجان على تكريمي، وقال انه سيحكي موقف عن شلة صحاب تربوا على حب السينما وكانوا يحلموا أن يكونوا داخل الكادر وكان اقصى طموح كل واحد فينا ان يقدم مشهد او اثنين، في وقت كانت السينما فيه صعبة جدا، حتى نهاية التسعينات، وبعدها حدث طفرة كبيرة، والإيرادات أصبحت تقاس بالملايين بعد زيادة دور العرض وكنت من المحظوظين وسط زملائي أن أكون وسط الطفرة.

وتابع": وأهدي التكريم لسمير غانم ودلال عبد العزيز، وانسي ساويرس، ومراتي مها الصغير، ونادية السروحي امي ووالدي صلاح السقا الذي علمني ان السيرة اطول من العمر، ووالدي الله يرحمه طلب ان يراني في المستشفى وقال لي انت بيسموك نجم ليه، وقالي خد كل حاجه من النجم الا البعد خلي الناس تطولك.

مسيرة أحمد السقا

يذكر ان أحمد السقا يمتلك في جعبته الفنية حوالي 100 عمل فني ما بين سينما وتلفزيون ومسرح، شهدت بعضها نجاحا غير مسبوق، والبعض الآخر كأن لم يكن.

كان السقا محظوظا في بداية مشواره بالعمل مع نجوم كبار، تعلم منهم حب المهنة، وتقدير زملائه، وحصل على فرص لم تتح للكثير من أبناء جيله خاصة على مستوى الدراما.

بدأ السقا مشواره بالمشاركة كشاب في مسلسلات درامية شهيرة منها "نصف ربيع الآخر" و"زيزينيا" مع يحيى الفخراني، و"حلم الجنوبي" مع صلاح السعدني، إلى جانب السهرات التلفزيونية مع نجوم كبار.

ورغم انطلاقته في عالم السينما كان الحظ ملازما لأحمد السقا للدرجة التي تسمح له بالعمل مع محمود عبد العزيز في ذروة نجاحه بفيلمه “إبراهيم الأبيض”.