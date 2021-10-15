عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد السقا: لا أمانع تقديم مسلسل لـ منصة إلكترونية

أحمد السقا
أحمد السقا

أقيمت اليوم ندوة تكريم للفنان أحمد السقا، بالدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وأدارها مدير المهرجان انتشال التميمي.


وتحدث «السقا»، عن السوشيال ميديا وقال: «هى وسيلة مباشرة للتواصل مع الجمهور، والآن أصبح لدينا بلات فورم جديدة، وإذا عرض على عمل على منصة إلكترونية، سأقوم بعمله ولا مانع لدى».

 

تكريم أحمد السقا 

وقامت الفنانة هند صبري بتقديم تكريم الفنان الكبير أحمد السقا بجائزة الانجاز الابداعي في حفل افتتاح المهرجان الذي اقيم امس وقالت ": انا قدمت مع الفارس احلام كثيرة وعرفت كيف يجازف بسلامته وحياته بدون دوبلير ( رينا يسامحك)، ورأيته يخدم ناس، ويقدم العديد من الأمور التي جعلته فارس في تاريخ السينما.

 

وبعدها صعد الفنان احمد السقا على المسرح وسط احتفاء كبير من الحاضرين، وبعدها ألقى كلمة وقال": متوتر وبشكر ادارة المهرجان على تكريمي، وقال انه سيحكي موقف عن شلة صحاب تربوا على حب السينما وكانوا يحلموا أن يكونوا داخل الكادر وكان اقصى طموح كل واحد فينا ان يقدم مشهد او اثنين، في وقت كانت السينما فيه صعبة جدا، حتى نهاية التسعينات، وبعدها حدث طفرة كبيرة، والإيرادات أصبحت تقاس بالملايين بعد زيادة دور العرض وكنت من المحظوظين وسط زملائي أن أكون وسط الطفرة.

 

وتابع": وأهدي التكريم لسمير غانم ودلال عبد العزيز، وانسي ساويرس، ومراتي مها الصغير، ونادية السروحي امي ووالدي صلاح السقا الذي علمني ان السيرة اطول من العمر، ووالدي الله يرحمه طلب ان يراني في المستشفى وقال لي انت بيسموك نجم ليه، وقالي خد كل حاجه من النجم الا البعد خلي الناس تطولك.

 

مسيرة أحمد السقا 

يذكر ان أحمد السقا يمتلك في جعبته الفنية حوالي 100 عمل فني ما بين سينما وتلفزيون ومسرح، شهدت بعضها نجاحا غير مسبوق، والبعض الآخر كأن لم يكن.

كان السقا محظوظا في بداية مشواره بالعمل مع نجوم كبار، تعلم منهم حب المهنة، وتقدير زملائه، وحصل على فرص لم تتح للكثير من أبناء جيله خاصة على مستوى الدراما.

بدأ السقا مشواره بالمشاركة كشاب في مسلسلات درامية شهيرة منها "نصف ربيع الآخر" و"زيزينيا" مع يحيى الفخراني، و"حلم الجنوبي" مع صلاح السعدني، إلى جانب السهرات التلفزيونية مع نجوم كبار.

ورغم انطلاقته في عالم السينما كان الحظ ملازما لأحمد السقا للدرجة التي تسمح له بالعمل مع محمود عبد العزيز في ذروة نجاحه بفيلمه “إبراهيم الأبيض”.

السقا احمد السقا تكريم أحمد السقا مهرجان الجونة مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي

ترشيحاتنا

بعد تجديد الرئيس له.. السيرة الذاتية لـ محمد الضويني وكيل الأزهر

قوى عاملة البرلمان توضح آليات نقل الموظفين لـ العاصمة الإدارية

سائق التوك توك المتسبب في انهيار سور كوبري الساحل يخضع للتحقيقات وصرف مقدم البلاغ

قرار جمهوري بتجديد تعيين محمد عبد الرحمن الضويني وكيلًا للأزهر الشريف لمدة عام

وزير المالية يدعو لتوحيد الجهود الأفريقية وتعظيم الاستفادة من ثروات القارة السمراء

وزير الشباب يفتتح أعمال تطوير مركزي شباب عابدين وعين الصيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول ظهور لـ زوجة مجدي قفشة قبل حفل الزفاف

سائق التوك توك المتسبب في انهيار سور كوبري الساحل يخضع للتحقيقات وصرف مقدم البلاغ

أخوات لم تغرهم أموال ولا طيارات..والد ياسمين صبري يهاجمها لرفضها حضور زفاف شقيقها

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار غزيرة وسيول في هذا التوقيت.. فيديو

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

معقول أضربها عشان الحجاب.. بطلة الاعتداء على صيدلانية بالزقازيق تفجر مفاجأة

علاوة سنوية 7 % من الأجر الأساسى للعمال بمشروع قانون العمل الجديد

النادي الأهلي يدعو أعضائه لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يكشف عن سعادته بنجاح حفله في المنارة وتحقيق مبيعات غير مسبوقة.. صور

شاهد لحظة انفجار مسجد قندهار جنوب أفغانستان

هل تفكر بالسفر إلى تايلاند؟.. سفير بانكوك بالقاهرة يقدم أبرز الأماكن ويكشف عن التسهيلات.. صور

بعد إثارتها الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالة نجلاء بدر في إفتتاح الجونة

فيديو

شاهد لحظة انفجار مسجد قندهار جنوب أفغانستان

فستان نجلاء بدر وسقوط لبلبة وسيارة رمضان.. أبرز مشاهد افتتاح الجونة

فيديو جراف.. حزب الله والحكومة والبيطار.. ماذا يجري في لبنان؟

فيديو جراف.. ضربني علقة موت.. قصة زواج عايدة رياض ومحرم فؤاد

المزيد

ساحة رأي

أمل مصطفى تكتب: إبحث عنها ….!!

د.فتحي حسين يكتب: واقعة لقاحات المنيا والإخوان!!

عزيزة الصادى تكتب: «إللى إختشوا ماتوا»

الشيخ سعد الفقي يكتب: نبي الرحمة

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

اﻟﻤﺰﻳﺪ