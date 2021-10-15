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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مستعدين للفداء مقتدين بسيرة الرسول ..القوات المسلحة تهنئ السيسي بالمولد النبوي الشريف

صدى البلد

  بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بمناسبـة الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1443 هـ ، وجاء فيها :
السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

تمر علينا هذه الأيام ذكرى عطرة وهى ذكرى مولد الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلامه , أسأل الله أن يعيدها عليكم بموفور الصحة وعلى مصر وشعبها العظيم بكل الخير و اليمن و البركات .


وبهذه المناسبة المباركة فإنني ورجال القوات المسلحة نهنئ سيادتكم مؤكدون أن مصر ستبقى وطناً عزيزاً أمناً لكل المصريين بعطاء و تضحيات أبنائها مقتدين في ذلك بسيرة الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلامه مستعدين للبذل والفداء لتظل قواتنا المسلحة درعا قوياً وحصناً منيعاً لمصر وشعبها العظيم .
وفقكم الله و رعاكم وكل عام و سيادتكم بخير .,


كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة .


وبعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقيات تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وفضيلة مفتى الجمهورية .


و أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف .


كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بهذه المناسبة .
س.ع

السيسي القوات المسلحة وزير الدفاع المولد النبوي الشريف مولد الرسول

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