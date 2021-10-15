محافظ الوادي الجديد: 50% تخفيضا على تذاكر طيران رحلة الغد بمناسبة ملتقى التمور

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن تقديم خصما كبيرا على أسعار تذاكر طيران رحلات العودة غدا السبت المقبل لتكون قيمتها 400 جنيه بدلا من 800 جنيه.

وذلك بمناسبة تنظيم الملتقى التسويقى الأول للتمور المصرية، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الحالي.

وأوضح الزملوط، أن الملتقي يضم معرضاََ لمنتجات التمور ومشتقاتها، يشارك به 91 عارضا من منتجي ومصنعي التمور على مستوى الجمهورية وبعض الدول العربية، بالإضافة إلى ندوات علمية حول أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في مجال إنتاج التمور ومكافحة آفات النخيل، وكذلك تنظيم مسابقة لاختيار أفضل 8 فئات من بين المشاركين بالملتقى.

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