عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: 50% تخفيضا على تذاكر طيران رحلة الغد بمناسبة ملتقى التمور

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن تقديم خصما كبيرا على أسعار تذاكر طيران رحلات العودة غدا السبت المقبل لتكون قيمتها 400 جنيه بدلا من 800 جنيه.

وذلك بمناسبة تنظيم الملتقى التسويقى الأول للتمور المصرية، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الحالي.

وأوضح الزملوط، أن الملتقي يضم معرضاََ لمنتجات التمور ومشتقاتها، يشارك به 91 عارضا من منتجي ومصنعي التمور على مستوى الجمهورية وبعض الدول العربية، بالإضافة إلى ندوات علمية حول أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في مجال إنتاج التمور ومكافحة آفات النخيل، وكذلك تنظيم مسابقة لاختيار أفضل 8 فئات من بين المشاركين بالملتقى.

اقرا أيضا:

المعلاق والملقون.. منتجات الخوص تهزم الأواني بـ الوادي الجديد وإقبال من السياح لشرائها.. صور

الوادى الجديد الدول العربية وزارة الصناعه محافظ الوادي الجديد مسابقة النخيل تجارة تخفيض مكافحة تذاكر ملتقي وزارة أختيار معرض التجارة الصناعة

موضوعات متعلقة

المعلاق والملقون.. منتجات الخوص تهزم الأواني بـ الوادي الجديد وإقبال من السياح لشرائها.. صور

ترشيحاتنا

زى النهاردة.. الأهلي يهزم بطل نيجيريا بثلاثية فى أبطال الكؤوس (نوستالجيا)

كلاب آلية مسلحة تتجول في شارع أمريكي وتثير رعب المارة |شاهد

الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبرى |صور

سفارة الإمارات: العلاقات المصرية الإماراتية متميزة ورائدة

20 لاعبا يتنافسون على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب شاب في العالم

بمشاركة 13 دولة.. وزير الرياضة يطلق إشارة تحرك سفينة النيل للشباب العربي|صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول ظهور لـ زوجة مجدي قفشة قبل حفل الزفاف

تحقيقات موسعة| تشريح جثة طالب توفي بـ ضرب زميله له بمدرسة بأكتوبر

القضاء الإداري تقرّ مبدأ قضائيًا لصالح تلاميذ الابتدائي | تفاصيل

أخوات لم تغرهم أموال ولا طيارات..والد ياسمين صبري يهاجمها لرفضها حضور زفاف شقيقها

سائق التوك توك المتسبب في انهيار سور كوبري الساحل يخضع للتحقيقات وصرف مقدم البلاغ

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار غزيرة وسيول في هذا التوقيت.. فيديو

معقول أضربها عشان الحجاب.. بطلة الاعتداء على صيدلانية بالزقازيق تفجر مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قديم وصادر ضده قرار إزالة.. ما مصير سكان عقار باب الشعرية المنهار؟

إصابات بالغة تعرض لها ومصير فيلمه مع فاندام.. تفاصيل ندوة أحمد السقا

سفير تايلاند بالقاهرة فى حوار لـ صدي البلد: مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين..شركات تايلاندية أبدت رغبتها فى الاستثمار بمصر..نستقبل حوالي 20 ألف سائح مصري سنوياً.. القاهرة مركز ثقافي عالمي

تامر حسني يكشف عن سعادته بنجاح حفله في المنارة وتحقيق مبيعات غير مسبوقة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. كرمه بوتين.. من هو سيف الحكيم رائد أعمال مصري يقيم في روسيا

شاهد لحظة انفجار مسجد قندهار جنوب أفغانستان

فستان نجلاء بدر وسقوط لبلبة وسيارة رمضان.. أبرز مشاهد افتتاح الجونة

فيديو جراف.. حزب الله والحكومة والبيطار.. ماذا يجري في لبنان؟

المزيد

ساحة رأي

محمد شحتة يكتب: دار الإفتاء وأصحاب الهوى

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزكــــــاة

أمل مصطفى تكتب: إبحث عنها ….!!

د.فتحي حسين يكتب: واقعة لقاحات المنيا والإخوان!!

عزيزة الصادى تكتب: «إللى إختشوا ماتوا»

الشيخ سعد الفقي يكتب: نبي الرحمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

القوانين يحكمها الضمير دائما

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ