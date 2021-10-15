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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مقابل محمد صلاح.. ريال مدريد يعرض هازارد ومبلغ مالي على ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد إكريم كونور الصحفي التركي بجريدة "Fichajes" الإسبانية، علي رغبة نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي.
 

وقال كونور عبر إحدى التطبيقات لتداول الأخبار، بأن نادي ريال مدريد يخطط لعرض لاعبه البلجيكي إيدين هازارد، إضافة لمبلغ من المال على إدارة نادي ليفربول، من أجل الحصول على خدمات محمد صلاح.

 

وكشف تقرير صحفي عن عرض إدارة نادي ليفربول الجديد، لتمديد عقد النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، والذي ينتهي في صيف 2023.

 

وذكر موقع  “ football insider” الإنجليزي، أن إدارة ليفربول تستهدف تمديد عقد محمد صلاح، مقابل راتب 350 ألف جنيه إسترليني، أسبوعيا، أي سيحصل على 82 مليون جنيه إسترليني على مدار العقد بالكامل، مما يجعل المهاجم المصري  صاحب أعلى دخل في النادي.

ويصل الراتب اليومي لـ محمد صلاح، إلى مليون جنيه مصري “ تقريبا”، وهو أعلى عقد في تاريخ الفرعون، حيث يحصل حاليا، على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

 

وأكد الموقع الإنجليزي، أن إدارة نادي ليفربول، تسعى لإنهاء ملف تمديد عقد محمد صلاح، قبل فتح سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

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