زى النهاردة.. الأهلي يهزم بطل نيجيريا بثلاثية فى أبطال الكؤوس (نوستالجيا)

شهد يوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر عام 1993، تغلب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي على بطل نيجيريا بثلاثية نظيفة فى إطار منافسات بطولة أبطال الكؤوس الإفريقية.

وحقق فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي، فوزا علي نظيره فريق كانيمي واريورز بطل نيجيريا بثلاثية نظيفة علي ستاد المقاولون في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة أبطال الكئوس.

أهداف اللقاء الثلاثة، شهدها شوط المباراة الثاني وافتتح جمال السيد التسجيل من ضربة جزاء قبل أن يسجل ابراهيم حسن أحلي الأهداف بصاروخية عبر قدمه اليسرى.

وأضاف محمد رمضان، ثالث الأهداف لـ الأهلي بهدف من رأسية بعد عرضية محمد يوسف قبل خمس دقائق من النهاية ليضع لاعبو الانجليزي ألان هاريس قدما في نهائي البطولة التي حملوا لقبها ثلاث مرات من قبل.

وجاءت تشكيلة الشياطين الحمر على النحو التالي : أحمد شوبير / إبراهيم حسن / علاء عبد الصادق / محمد يوسف / جمال السيد / هادي خشبة / أسامة عرابي / ياسر ريان / محمد رمضان / أيمن شوقي / حسام حسن.