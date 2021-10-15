حصول 3 باحثين من معهد تكنولوجيا الأغذية على جوائز من الجمعية العلمية

أعلن د شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الاغذية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي عن حصول ثلاثة باحثين من المعهد على جوائز من الجمعية العلمية الغذائية .



وتاتى هذه المسابقة فى اطار القاء الضوء على اهمية دور البحث العلمى التطبيقى وربطه بالتصنيع الغذائى من خلال تحفيز وتشجيع الباحثين وتعظيم الاستفادة من مخرجاتهم البحثية.



حصد الدكتور احمد محمد ابو خشبة على جائزة المركز الاول لافضل رسالة دكتوراة حيث حملت الرسالة عنوان " طرق الإستخلاص وتأثيرها على الناتج وجودة بعض الزيوت النباتية وحمايتها بإستخدام تقنية الكبسلة"

فى حين حصد الدكتور اسامة محمد مبروك جائزة المركز الثانى لافضل رسالة دكتوراة والتى حملت عنوان " تطوير اغلفة قابلة للأكل نشطة من مصادر طبيعية لإطالة فترة صلاحية بعض الفاكهة الطازجة المجهزة"

واخيرا حصد تامر شعبان باحث مساعد بالمعهد جائزة افضل رسالة ماجستير والتى حلت عنوان "دراسات علي دهن اللبن الجاموسى المحور"

وفى هذا الاطار تقدم الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد بالتهنئة للسادة الباحثين واكد على اهمية دور المخرجات البحثية التطبيقية وتعظيم الاستفادة منها فى تطوير قطاع التصنيع الغذائى من اجل ضمان توفير غذاء امن ومغذى للجميع وايضا اهمية ربط البحث العلمى بالصناعة والتى لها اثر ايجابى مباشر على المستهلك.