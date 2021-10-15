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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات العمى

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف  سير العمل في فعاليات المبادرة الرئاسية "نور حياة"، والتي ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ،حيث تم تنظيم قافلة بقرية قمبش مركز ببا على مدار اليومين الماضيين  بالتعاون مع بنك مصر والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية  ،والتي شهدت إقبالاً من المواطنين المترددين على القافلة التي تستهدف علاج أمراض العيون ومكافحة مسببات العمي وضعف وفقدان الإبصار ، وتوفير العلاج وتحويل الحالات التي تحتاج لعمليات في العيون لإجرائها بالمستشفي العسكري

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وأشار المحافظ إلى تكليفاته للجهات المعنية من الصحة والوحدة المحلية والتضامن بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل عمل القافلة ، والتي تمثلت في الإعلان عن مكان انعقاد القافلة، وموقع تنفيذها وتسهيل انتقال المواطنين إلىها  للكشف وصرف العلاج اللازم، لضمان الاستفادة من خدمات  القافلة والتي تتكامل مع المشروعات التي تنفذها الدولة ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

وأوضحت مي الدهشوري منسق صندوق تحيا مصر ببني سويف،أن القافلة توفر كشف الرمد للمواطنين، وتحويل الحالات التي تستلزم إجراء عمليات المياه البيضاء إلى مستشفي بني سويف العسكري ، بالإضافة إلى صرف العلاج والنظارات الطبية من داخل القافلة  بالمجان، مشيرة إلى أن الصندوق يعمل على تحقيق التكامل بين البرامج والخدمات التي يوفرها في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية، ومختلف المشروعات المنفذة من خلال مبادرة حياة كريمة.

بني سويف القوات المسلحة الوحده المحلية صندوق تحيا مصر حياة كريمة مبادرة حياة كريمة

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