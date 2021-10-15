24 أكتوبر.. بدء صرف رواتب العاملين في الدولة

تصرف وزارة المالية خلال الأسبوعين المقبلين، رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والجهات الخاضعة للموازنة العامة، عن شهر أكتوبر الجاري و لمدة 5 أيام.

ومن المقرر صرف رواتب الموظفين بالدولة، بأكثر من 60 وزارة وجهة حكومية تابعة ومستقلة، على مستوى 3 مجموعات وظيفية، 3 أيام، تبدأ من 24 وحتى 29 من أكتوبر، بواقع 33 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة، في اليوم الأول، ضمن المجموعة الأولى.

كما سيتم صرف رواتب العاملين وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في اليوم الثاني للمجموعة الثانية، ثم صرف رواتب 13 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في اليوم الثالث للمجموعة الثالثة.

وسيتم استكمال صرف باقي الجهات الحكومية على مدار يومين (28 و29 من أكتوبر)، لكل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومن دونهم من أصحاب القوانين والكوادر الخاصة على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة المالية إن عمليات تبكير صرف رواتب العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة؛ حتى يتسنى لهم تدبير احتياجاتهم.

يشار إلى أنه مع اندلاع جائحة كورونا؛ نسقت وزارة المالية مع الجهاز المصرفي لصرف رواتب العاملين بالدولة إلكترونيا، على بطاقات الائتمان بالبنوك المختلفة؛ للتيسير عليهم، ومنع التزاحم على ماكينات الصراف الآلي ATM، ضمن إجراءات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي ومنع انتشار فيروس كورونا.