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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد... أول ظهور ل "قفشة" بعد ساعات من زفافه

قفشة وزوجته
قفشة وزوجته

شارك محمد مجدى قفشة، جمهوره صورًا عبر حسابه علي "انستجرام " من حفل زفافه الذي أقيم أمس الخميس بإحدي فنادق القاهرة بحضور عدد كبير من نجوم الرياضة.


ونشر قفشة، صورا جمعته بزوجته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.


واحتفل امس الخميس محمد مجدى أفشة، نجم الأهلى، بحفل زفافه بأحد فنادق التجمع الخامس، الذى شهد حضور عدد كبير من نجوم الرياضة المصرية.

 

وأحيا المطربان حمادة هلال وإيهاب توفيق حفل زفاف محمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الذي أقيم اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس.

 

وحضر الحفل مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب فيما تغيب الفريق الأول الذي غادر إلي النيجر استعداداً لمواجهة الحرس الوطني المقرر لها السبت في ذهاب دور الــ32 لدوري الأبطال الأفريقي.

وتواجد اللاعبون الذي لم يسافروا وهم محمد الشناوي وحسين الشحات وصلاح محسن وعمار حمدي وأحمد عبدالقادر  في الحفل.


وحضر مجلس إدارة النادي بقيادة محمود الخطيب والإدارة التنفيذية والإعلامي أحمد شوبير ونجوم الرياضة أحمد حسن وحمادة صدقي.

كما تواجد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة وائل جمعة مدير الكرة ومحمد شوقي المدرب المساعد وعصام الحضري مدرب حراس المرمي.


وتغيب عن الحفل الفريق الأول الذي غادر إلي النيجر استعداداً لمواجهة الحرس الوطني المقرر لها السبت في ذهاب دور الــ32 لدوري الأبطال الأفريقي.

 

 

 

محمد مجدي قفشة نجم الأهلي صور جديدة حفل زفاف الخطيب التواصل الاجتماعي

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