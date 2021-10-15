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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيقاف عملية التصويت وبدء الفرز بانتخابات نادي الشمس

صدى البلد

أعلن المستشار أحمد محمد مرسي رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بدء  عملية الفرز بعد إغلاق التصويت في تمام الساعة السابعة مساءً بانتخابات نادي الشمس.

وبدأت  عملية التصويت بانتخابات نادي الشمس في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، بعد أن أمرت اللجنة العامة العليا برئاسة المستشار أحمد محمد مرسي، ببدء العملية.

وتتكون اللجنة العليا للانتخابات من المستشار أحمد محمد مرسي، والمستشار خيري محمد علي، والمستشار مجدي سيد محمد، والمستشار هاني أحمد محمد، والمستشار أحمد محمد عبداللطيف، والمستشار محمد عبد المعطي عبد الحليم.

وتعد قائمة الإنجازات برئاسة د.أسامة أبوزيد من أبرز المرشحين في انتخابات الشمس بعد الإنجازات التي شهدها النادي خلال الأربع سنوات الماضية.

يذكر أن مجلس أبوزيد قد حقق عدد من المشروعات الضخمة منها مجمع حمام السباحة الجديد وستاد الكرة ومضمار المشي بجانب تجديد الصالات بالكامل والمبني الاجتماعي واستقطاب مطاعم علي اعلي مستوي لخدمة الأعضاء بخلاف العديد من الخدمات للشمساوية.

وتضم قائمة الانجازات د.أسامة أبوزيد رئيس النادي الحالي وحاتم الناقة نائبا للرئيس ومحسن عبدالقادر أمينا للصندوق والأعضاء دعاء هشام بركات وأسامة صلاح وكريم مسعود وأحمد سمير  وآية مدني بجانب الوجوه الجديدة علي القائمة محمد الكومي عضو مجلس النواب وعمرو عثمان ومصطفي تنزانيا.

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