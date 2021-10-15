واحد من الناس الطيبة والجدعة.. سيد معوض يهنئ أفشة بزفافه

هنأ سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، محمد مجدى "أفشة" نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر بمناسبة حفل زفافه.



ونشر سيد معوض صورة تجمعه مع أفشة ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق عليها قائلًا: "الف مبروووك لأفشة واحد من الناس الطيبة والجدعة".



واحتفل امس الخميس محمد مجدى أفشة، نجم الأهلى، بحفل زفافه بأحد فنادق التجمع الخامس، الذى شهد حضور عدد كبير من نجوم الرياضة المصرية.

أحيا المطربان حمادة هلال وايهاب توفيق حفل زفاف محمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الذي أقيم اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس.

وحضر الحفل مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب فيما تغيب الفريق الأول الذي غادر إلي النيجر استعداداً لمواجهة الحرس الوطني المقرر لها السبت في ذهاب دور الــ32 لدوري الأبطال الأفريقي.

وتواجد اللاعبون الذي لم يسافروا وهم محمد الشناوي وحسين الشحات وصلاح محسن وعمار حمدي وأحمد عبدالقادر في الحفل.

وحضر مجلس إدارة النادي بقيادة محمود الخطيب والإدارة التنفيذية والإعلامي أحمد شوبير ونجوم الرياضة أحمد حسن وحمادة صدقي.

كما تواجد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة وائل جمعة مدير الكرة ومحمد شوقي المدرب المساعد وعصام الحضري مدرب حراس المرمي.



وتغيب عن الحفل الفريق الأول الذي غادر إلي النيجر استعداداً لمواجهة الحرس الوطني المقرر لها السبت في ذهاب دور الــ32 لدوري الأبطال الأفريقي.