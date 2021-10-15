أحمد بدير: صعب أقول أنني صاحب مدرسة في الكوميديا.. وقصرت في حق نفسي بعد "الزيني بركات"

قال الفنان أحمد بدير “صعب أقول أنني صاحب مدرسة في الكوميديا”، مؤكدا أنني تلميذ في مدرسة الكوميديا وقد تأثرت بالفنان نجيب الريحاني.

وأضاف أحمد بدير، خلال لقاء له لبرنامج “السيرة” عبر فضائية “دي ام سي”، “أنا بحط لحظة إنسانية في كل المسرحيات التي أؤديها”.

وتابع الفنان أحمد بدير، أن ترتيبي بين نجوم الكوميديا الأخير، مؤكدا أنني حصلت على أكثر من اللي استحقه.

نقلة رهيبة

وأشار احمد بدير إلى أنا قصرت في حق نفسي بعد مسلسل “الزيني بركات”، مؤكدا انها كانت بمثابة نقلة رهيبة لي، وكان لا بد أن أقوم بأعمال في نفس المستوى التي قدمتها في مسلسل “الزيني بركات”.