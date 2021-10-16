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رئيس التحرير
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فن

أبرز ما حدث بمهرجان الجونة السينمائي .. أول مسار لريادة الأعمال في صناعة الأفلام.. تعرف على أهم العروض .. افتتاح منصة أحدث سينمائية اليوم

رانيا يوسف
رانيا يوسف

انطلق اليوم الأول من فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي في الساعة 12:00 ظهر اليوم الجمعة 15 أكتوبر/تشرين الأول 2021 وذلك بعقد المؤتمر الصحفي للنجم أحمد السقا على خلفية حصوله على جائزة الإنجاز الإبداعي من المهرجان هذا العام.
  أول مسار لريادة الأعمال  يربط بين ريادة الأعمال وصناعة الأفلام

من الفعاليات الخاصة كذلك، جلسة عرض مشاريع: سينماتيك بواسطة جيميني أفريقيا والتي عقدت الساعة 12:00 ظهرا في جامعة برلين قاعة أوديماكس. تفتح جيميني أفريقيا أبوابها بعد حدثها الناجح الحاصل على براءة اختراع، حيث بدأت من مصر وتمتد إلى إفريقيا والشرق الأوسط للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا لعرض حلولها المبتكرة في حدث ترويج لريادة الأعمال تحت مسار سينماتيك. سينماتيك هو المسار الأول لريادة الأعمال الذي يربط بين ريادة الأعمال وصناعة الأفلام بهدف الارتقاء بالصناعة من خلال توفير الحلول التكنولوجية التي تقدمها الشركات الناشئة لصناعة السينما.

 

أما برنامج العروض والمسابقات فقد بدأ في الساعة 03:00 مساءً وتضمن عرض مجموعة متنوعة من الأفلام المشاركة في المسابقات والأقسام المختلفة للمهرجان من أبرزها الفيلم الفنلندي "الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانيك" والذي حصل على جائزة الجمهور من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، والذي يشارك الفيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الخامسة لمهرجان الجونة.

 كما عُرض الفيلم المغربي "علي صوتك" للمخرج نبيل عيوش وذلك ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة. كان الفيلم قد شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي 2021 ونافس على جائزة السعفة الذهبية.
 

وفي إطار برنامج العروض الخاصة والاحتفاء بالذكرى الخامسة والعشرين لوفاة المخرج البولندي الشهير كريستوف كيشلوفسكي، تستضيف الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي معرضا استعاديا لعرض حياة وأعمال المخرج الكبير، وذلك برعاية منسق المناظر ومهندس الديكور المصري الكبير أنسي أبو سيف.
 

ومن برنامج العروض الخاصة عرض اليوم فيلم وثائقي بعنوان "كريستوف كيشلوفسكي: أنا بين بين" من إخراج كريستوف فيشبيسكي، عن حياة المخرج الراحل وأفكاره ومجموع أفلامه.


فعاليات اليوم الثاني للمهرجان 16 أكتوبر/تشرين الأول 2021
 

تتواصل، غدا السبت، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي في يومها الثاني والذي يشهد حفل افتتاح منصة الجونة السينمائية. المنصة فعالية موجهة لصناعة السينما، خلقت بهدف تطوير وتمكين صناع الأفلام العرب ومساعدتهم على إيجاد الدعم الفني والمالي اللازم. تقدم المنصة مبادرتين هما منطلق الجونة السينمائي وجسر الجونة السينمائي، اللذين يقدمان الفرص للتعلم والمشاركة. يبدأ الحفل الساعة 09:30 مساءً وذلك بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

أما على مستوى برنامج العروض سيشهد اليوم الثاني عرض مجموعة متميزة من الأفلام من أبرزها الفيلم المصري "كباتن الزعتري" من إخراج علي العربي والذي عرض للمرة الأولى عالميا بمهرجان صندانس السينمائي الدولي، ويعرض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي حيث يشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة. من المقرر أن تبدأ مراسم السجادة الحمراء الساعة 05:30 مساءً بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، على أن يبدأ عرض الفيلم الساعة 6:30 مساءً.

وفي إطار مسابقة الأفلام الروائية الطويلة يعرض الفيلم الروسي "هروب الرقيب فولكونوجوف" الذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي هذا العام. يعرض الفيلم الساعة 03:30 مساءً بقاعة سي سينما.
 

كما يستمر المعرض الاستعادي الخاص بالمخرج البولندي الكبير كريستوف كيشلوفسكي في استقبال الجمهور، ويعرض غدا ضمن البرنامج الخاص فيلم "فيلم قصير عن القتل" لكيشلوفسكي وذلك في الساعة 08:30 مساءً بقاعة سينما أرينا.
 

مهرجان الجونة السينمائي

واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.

 

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