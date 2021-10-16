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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هنغير الاسم.. هاني رمزي يكشف حقيقة فيلم عمر المحتار.. فيديو

هانى رمزى
هانى رمزى

كشف الفنان هاني رمزي عن حقيقة تجسيده لمسلسل جديد يحمل اسم «عمر المحتار» وما إذا كان المسلسل سيتم عرضه أم لا.

 

وقال الفنان هاني رمزي خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم البدء في تنفيذ الفيلم بعد خروجه من الرقابة، مؤكدا تغيير اسم العمل: «هنغير اسمه وربنا يرزقنا باسم جديد حلو».
 

وأضاف هاني رمزي، أنه اشتاق كثيرا للأعمال الدرامية ويبحث منذ شهرين عن سيناريو جيد، مؤكدا أنه عندما يكون لديه سيناريو ومسلسل جدير بالتنفيذ لن يتردد إطلاقا في العودة للدراما.

 

بعد غياب 8 سنوات.. هاني رمزي يعود للدراما بـ«القاتل الذي أحبني»
يعود الفنان هاني رمزي بعد غياب 8 سنوات إلى الدراما مرة أخرى، وتعاقد مؤخرا على مسلسل يحمل اسم "القاتل الذي أحبني".

ويستعد هاني رمزي  لبدء تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد “القاتل الذي أحبني” خلال الفترة المقبلة،  المسلسل من تأليف أشرف سالم وإخراج عمرو عابدين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت، وسوف يعرض على إحدى المنصات خلال الفترة المقبلة.

وكانت اخر مشاركة لهاني رمزي في الدراما من خلال الجزء الثالث من مسلسل جوز ماما ، والذي كان في عام 2013.

وانتهى هاني رمزي خلال الفترة الماضية من تقديم عرضه المسرحي الجديد “أبو العربي في مهمة مستحيلة” على خشبة مسرح النادي الأدبي الثقافي في جدة والتي قدمها على مدار 4و5و6 أكتوبر الماضي.

كما يجهز هاني رمزي  لاستئناف التحضير لفيلمه الجديد “عمر المحتار” وهو اسم مؤقت، والذي أعلن عنه منذ عامين، لكنه توقف أكثر من مرة نظرًا لانشغاله بأعمال فنية أخرى بالإضافة إلى اعتراض الشعب الليبي على اسم العمل الذي يتشابه مع عمر المختار الملقب بـ"شيخ الشهداء".

الفنان هانى رمزى عمر المحتار شيرين سليمان صدى البلد مسلسل عمر المحتار

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