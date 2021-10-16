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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بوكو تعتزم إطلاق هاتف Poco M4 قريبا

هاتف POCO M3
هاتف POCO M3

تعتزم شركة بوكو Poco، إطلاق هاتف ذكي جديد، ومن خلال الصور والمواصفات التي ظهرت في قوائم لجنة الاتصالات الاتحادية FCC مؤخرا، من المتوقع أن ينطلق الهاتف القادم تحت اسم Poco M4.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تؤكد شهادة هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC، أن شركة بوكو تقترب من الإعلان هاتف Poco M4، لذا من المحتمل أن يكون تاريخ الإطلاق في أوائل نوفمبر المقبل.

 

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وسيتم إطلاق هاتف Poco M4 Pro في متغيرين للذاكرة بسعة 4 جيجابايت + 64 جيجابايت، والثاني بسعة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، وسيدعم هاتف بوكو المرتقب اتصال شبكات الجيل الخامس 5G و تقنية NFC، كما سيعمل بأحدث واجهة المستخدم MIUI 12.5 من شاومي Xiaomi.

 

سعر ومواصفات هاتف بوكو POCO M3

يأتي هاتف بوكو POCO M3، بشاشة قياس 6.53 بوصة، من نوع IPS LCD ، بجودة عرض +FHD ، وتبلغ دقتها 2340×1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، بالإضافة إلى طبقة حماية Gorilla Glass 3 من الكسر والخدش، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الجهاز.


ويمتاز هاتف بوكو POCO M3، بـ 3 كاميرات خلفية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، والثانية كاميرا بزاوية واسعة 16 ميجابكسل، أما الثالثة فتأتى بمستشعر ماكرو للتكبير بدقة 2 ميجابكسل، أما كاميرا السيلفي فتبلغ دقتها 8 ميجا بيكسل.


ويعمل هاتف بوكو POCO M3، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 662، والذي يقدم أداء أفضل وكفاءة أعلى فى استهلاك الطاقة، مقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية تبلغ 64 و 128 جيجابايت، بالإضافة إلى بطاقة قابلة للتوسعة من نوع microSD .


ويحزم هاتف بوكو POCO M3، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 6000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع اللاسلكى بقدرة 22.5 وات، كما تدعم الشحن السلكى، مع بلوتوث 5.0 ، و مقبس صوت 3.5 ملميتر، كما يعمل بواجهة المستخدم MIUI 12 والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.


ويتوفر هاتف بوكو POCO M3 ، بسعر حوالي 150 دولار (أى ما يعادل حوالى 2350 جنيه مصري) لنسخة 4 + 64 جيجابايت، أما نسخة 4 + 128 جيجابايت فتبلغ 170 دولارا (أى ما يعادل حوالى 2660 جنيه مصري).  

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