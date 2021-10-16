إلهام شاهين: أيوه هاتبرع بأعضائي والشيوخ قالوا صدقة جارية

خاص لـ صدى البلد

أكدت الفنانة إلهام شاهين خلال مشاركتها بالدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي أنها منبهرة بالعمل الذي شهده محيط مسرح البلازا بعد الحريق الذي نشب قبل يوم واحد من الافتتاح.



على جانب أخر قالت إلهام شاهين في تصريحات لـ موقع صدى البلد: لم أسطيع متابعة ردود الأفعال على تصريحاتي بخصوص التبرع بالأعضاء، ولكن بعض الأصدقاء نقلوا لي بعض مما انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي.



وأضافت: كل واحد حر، لقد اتخذت هذا القرار بنية الخير، وقد أكد عدد من الشيوخ قيمة هذا الفعل ومدى نفعه.

قالت الفنانة إلهام شاهين في وقت سابق، أن التبرع بالأعضاء بعد الموت هو قانون كانت أقرته الدولة المصرية في عام 2010، متابعة: "أشكر صاحب المبادرة دكتور خالد منتصر".

وأضافت الفنانة إلهام شاهين ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "ست الستات " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ومن تقديم الإعلامية “ دينا رامز “ : ”بمجرد ما تم الإعلان عنها من الدكتور خالد منتصر قولتله أنا هكون أول واحدة هتقول إني هتبرع بأعضائي، يمكن أكون قدوة لغيري في عمل الخير”.

وتابعت: اهتمينا نسأل أهم العلم وأهل الدين ، ومن ضمنهم الشيخ خالد الجندي ، وكان رده بأنه أعلن بالفعل منذ عام 2010 بأنه سيتبرع بأعضائه بعد موته ، ومن ضمن العلماء الأخرين الذي تم أخذ مشوراتهم في الأمر هو الدكتور سعد الدين الهلالي ، وكان رأيه أنها فكرة إنسانية تماما .