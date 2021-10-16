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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة والدة الفنان على سليمان بطل فيلم أميرة قبل عرضه بـ الجونة

علي سليمان
علي سليمان

أعلن الفنان الفلسطيني علي سليمان عن وفاة والدته، وذلك عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وعلق علي سليمان علي صورة والدته قائلا : انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمي الحبيبة".

 

يذكر أن علي سليمان هو بطل فيلم اميرة والذى يشارك في أحدي مسابقات مهرجان الجونة في دورته الخامسة . 

 

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قصة فيلم أميرة

 

يتناول  فيلم أميرة  فى عديد من القضايا الشائكة، والتى تخص المجتمع العربى والفلسطينى بصفة خاصة، وهى تجربة جديدة يعول عليها المخرج محمد دياب أن تلقى صدى كبير على المستوى العالم، وأن يتم مشاركتها فى عدد من المهرجانات العالمية،فضلًا عن شغف معز مسعود بتحقيق نفس الانجاز والوصول إلى العالمية بهذا العمل.  

 

فيلم أميرة بطولة صبا مبارك والفنان الفلسطيني علي سليمان وتارا عبود، من تأليف وإخراج محمد دياب. ومن إنتاج شركة "فيلم كينك" وشركة "أكاميديا بيكتشرز" الإماراتية، بالاشتراك مع شركة "الاستوديو" الإماراتية التي تمثلها الإعلامية منى عبد الوهاب، ويشارك كمنتجين فنيين المخرج هاني أبو أسعد صاحب فيلم "عمر"، الذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي في عام 2014، وأميرة دياب.

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