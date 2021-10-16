من أجل زيكو والجريمة.. منة شلبى تعيش حالة نشاط سينمائى

حالة من النشاط السينمائى تعيشها منة شلبى ، وذلك بعد ان إنتهت من تصوير عملين سينمائيين جديدان ، ومن المقرر عرضهما خلال الفترة القادمة .

الفيلم الاول الذى تشارك منة شلبى فى بطولته هو “ الجريمة ” ، ويشاركها فى بطولته كل من أحمد عز وماجد الكدوانى ، وتعد تلك المرة الاولى التى تتعاون فيها منة مع المخرج شريف عرفة .

فيلم الجريمة الذى تشارك فى بطولته منة شلبى تدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن، بفترة السبعينات حول مجرم ينفذ عددا من الجرائم، وفى النهاية يقع فى جريمة تجعله يتورط ويورط معه الكثيرون، وتتوالى الأحداث فى إطار مشوق.

أما العمل الثانى الذى تشارك فى بطولته منة شلبى فهو “ من أجل زيكو ” ، والذى يشاركها البطولة كريم محمد عبد العزيز ، ومن إخراج بيتر ميمى

فيلم «من أجل زيكو» من إخراج بيتر ميمي، ومن بطولة منة شلبي، ومحمد محمود، ومحمود حافظ.

وكانت قد كشفت منة شلبى عضو لجنة تحكيم للأفلام الروائية الطويلة في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة تفاصيل فيلمها الجديد مع الفنان أحمد عز.

قالت الفنانة منة شلبى :" مبسوطة جدًا باشتراكي في لجنة التحكيم لأكثر من مهرجان عالمي اداني خبرة في إني اقدر أشوف المعايير الصحيحة لاختيار الأفلام".

وأضافت منة شلبى خلال حوارها خلال فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة المذاع على قناة " اون" :" وتجربتي كعضو لجنة تحكيم بتعلمني كتير اوي لأني بتعلم من الحاجات الحوة اوي والحاجات الوحشة بحاول معملهاش " .