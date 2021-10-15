منة شلبي تعلق على مشاركتها في لجنة التحكيم بمهرجان الجونة

كشف منة شلبي عضو لجنة تحكيم للأفلام الروائية الطويلة في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة تفاصيل فيلمها الجديد مع الفنان أحمد عز.

قالت الفنانة منة شلبي :" مبسوطة جدًا باشتراكي في لجنة التحكيم لأكثر من مهرجان عالمي اداني خبرة في إني اقدر أشوف المعايير الصحيحة لاختيار الأفلام".



وأضافت منة شلبي خلال حوارها خلال فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة المذاع على قناة " اون" :" وتجربتي كعضو لجنة تحكيم بتعلمني كتير اوي لأني بتعلم من الحاجات الحوة اوي والحاجات الوحشة بحاول معملهاش " .



وكان قد أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي بدأت امس، الخميس، وتنتهي ٢٢ من نفس الشهر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرون.



منة شلبي تفجر عن مفاجأة فيلم جديد مع الفنان أحمد عز#مهرجان_الجونة - YouTube