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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم نظر محاكمة رئيس مجلس إدارة سيناكولا بتهمة التهرب الضرايبي

التهرب الضريبي -
التهرب الضريبي - شعار المحكمة

تنظر اليوم محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة رئيس مجلس إدارة سيناكولا بتهمة التهرب من دفع الضرائب العامة على المبيعات، في القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف تهرب ضريبي .

 

 يصدر القرار برئاسة المستشار مينا عبد الملاك وعضوية المستشارين احمد اللواج و امير الوكيل الرؤساء  بالمحكمة وامانة سر محمد صبحي.

 

وكشفت التحقيقات عن أنه في غضون الفترة ما بين شهر يناير سنة 2011 حتى شهر ديسمبر سنة 2015، قام المتهم "مصطفى. م" رئيس مجلس إدارة شركة سينا كولا للمشروبات، بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلًا وخاضعًا لأحكام الضريبة العامة على مبيعات تهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانونًا.

كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد جميل، قد قضت بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة عشرة ملايين جنيه وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.

التهرب الضريبى التجمع الخامس رئيس مجلس إدارة سيناكولا سيناكولا دفع الضرائب

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