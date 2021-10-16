لندن تعتزم مراجعة إجراءات حماية أعضاء البرلمان بعد مقتل نائب بريطاني

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، اليوم السبت، أنها بصدد مراجعة كل الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية نواب البرلمان، وذلك عقب حادث مقتل النائب ديفيد أميس خلال اجتماع مع أعضاء دائرته الانتخابية بإحدى الكنائس في إنجلترا.

وقالت باتيل، في تصريحات صحفية إنه "من واجبنا الدفاع عن كل نواب البرلمان وحمايتهم، ونريد أن يكون لدينا مجتمع مفتوح".

وأضافت "نحن نستفيد من الدروس، ونراجع الآن كل الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية نوابنا، حتى نؤمن سلامة وأمن 600 نائب أينما حلوا".

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت أمس، أن مقتل النائب ديفيد أميس كان "عملا إرهابيا".

وقتل أميس بعد تلقيه عدة طعنات على يد رجل دخل إلى اجتماع بين النائب وأفراد من دائرته الانتخابية بإحدى الكنائس.

وأكدت الشرطة البريطانية أنها قبضت على مشتبه به، كما عثرت على سكّين، وأنها لا تبحث عن شخص آخر في ما يتعلق بالحادث.

وترجح شرطة لندن أن المشتبه نفذ الهجوم وحده، لكن لا تزال التحقيقات مستمرة في ملابسات الحادث.