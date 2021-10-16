جلسات تمهيدية مع عائلة الصواف وعسران للصلح بينهما بمركز طامية بالفيوم

عقد اليوم أول جلسة تمهيدية بين أطراف عائلة الصواف وعسران بمنزل الحاج طه الصواف لإنهاء الخصومه التي دارت بينهما بسبب مقتل الحاجه خضره بائعة الزبدة الملقبه بٱم طامية علي يد أسرة محسوبه علي عائله عسران



وحضرها كبار رجال العائلتين وأعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز طامية وأعضاء من بيت العائلة المصرية وهم. النائب عبدالمنعم عبدالعليم والنائب محمد ثابت الجمال و النائب أيمن شكري أعضاء مجلس النواب



كما حضرها ممثلين من رجال أكبر العائلات بالمركز لإنهاء الخلاف وتقريب وجهه النظر والوصول الي جلسه عرفية بين أطراف العائلتين وهم المستشار أحمد سمير الجمال و خالد علي جميل والعقيد محمد عمر والحاج ناصر فيتوري والشيخ مختار الفرجاني والشيخ -خالد القيسي والشيخ محمود حسانين والشيخ أحمد حسين منديل و أحمد علي عبدالمولى والعمده خالد عبدالظاهر والحاج - محمد عبدالوهاب وعدد من ممثلي الإخوة الأقباط بطامية

وتم التراضي بينهم والإتفاق على إنهاء النزاعات بين الطرفين تمهيداً لعقد جلسة الصلح الرسمية بطامية خلال الأيام المقبلة مع إستكمال كافة الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي الجريمة .

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