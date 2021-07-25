لجنة مصالحات الأزهر الشريف تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين بالفيوم

نجحت الأجهزة الشعبية والأمنية ولجنة المصالحات بالأزهر الشريف بمركز إطسا بمحافظة الفيوم فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية قلمشاة.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء رمزى المزين مدير أمن الفيوم وبحضور العميد أسامه ابو طالب مأمور مركز شرطة إطسا والرائد أحمد الشريف رئيس مباحث إطسا .

نجحت لجنة المصالحات بالأزهر الشريف بالفيوم برئاسة فضيلة الشيخ مصطفى راشد وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية وعضوية كل من فضيلة الشيخ عمر عبد التواب عبد ربه أمين عام اللجنة والشيخ خالد عبد التواب القيسي منسق عام اللجنة والشيخ محمود حسانين والشيخ محمد ياسين عليوة والشيخ عبد الله عاشور أعضاء اللجنة فى انهاء الخصومة الثأرية بين العائلتين عاطف فاروق محمد عباس وشعبان رجب أحمد محمد ، والتى راح ضحيتها زوجة الأول بسبب خلاف مع طرف أخر من قرية قلمشاه مركز إطسا محافظة الفيوم.

وتم الاتفاق على مشارطة تحكيم وصلح وإنهاء الخلاف بالأحضان ونبذ الخصومة إلي الأبد وأداء القسم على كتاب الله و إتمام الصلح على خير وسلام وسط فرحة غامرة من الجميع.

وتتقدم لجنة المصالحات بالأزهر الشريف بخالص الشكر لكل من العمدة هاني الجندي والعمدة عادل عبد الحافظ والعمدة توبة عبد القوي رياض وشيخ البلد مصطفى عبد الحفيظ صبرة والحاج أحمد مراد والحاج خالد محمد إدريس ومحمد خليفة المحامي و أحمد الحسيني الذين مهدوا لهذا الصلح .