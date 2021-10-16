حكايه بطولة.. منتخب مصر يتوج بـ ثالث لقب أفريقي في تاريخه 1986

حقق المنتخب الأول العديد من البطولات الخالدة على مدار تاريخه جعلته في مصاف منتخبات القاره الأفريقية ولكن تعد بطولة كأس الأمم الأفريقية موسم 1986 ذات طابع خاص ومميز.

وتوج المنتخب الأول بالبطولة يوم 21 مارس 1986 على ستاد القاهرة الدولي في القاهرة حيث فاز الفراعنه باللقب للمرة الثالثة عقب الفوز على الكاميرون 5–4 بركلات الجزاء وسط حضور جماهير يقدر بـ 95,000 ألف مشجع

أحرز ركلات الجزاء كل من طارق يحيى ومجدي عبد الغني وعلاء ميهوب وعلى شحاتة

وأشرف قاسم



واقيمت البطولة على مجموعتين ضمت الأولى مصر , ساحل العاج, السنغال وموزمبيق والمجموعه الثانية الكاميرون , المغرب , الجزائر, زامبيا



وتوج منتخب ساحل العاج بالمركز الثالث عقب الفوزعلى المغرب 3-2