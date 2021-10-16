عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: نهاية 2021 لن يعيش أي مواطن في مناطق غير آمنة.. فيديو

المناطق غير الأمنة
المناطق غير الأمنة

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة في منطقة السادس من أكتوبر سينقل إليها سكان سن العجوز ونزلة السمان.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تقرر نقل سكان نزلة السمان إلى منطقة السادس من أكتوبر من أجل المحافظة على مصدر دخلهم بالقرب من المناطق الأثرية في الأهرامات.

خالد عباس: وحدات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة "مفروشة" بالكامل

أحمد موسى: الدولة وفرت سكنا آدميا لأهالي المناطق غير الآمنة

كشف المهندس خالد عباس أن المواطنين المنتقلين إلى إسكان بديل المناطق غير الآمنة في منطقة السادس من أكتوبر سيقوم فقط بدفع 300 جنيه شهريا لأعمال الصيانة فقط، موضحا أن الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة على أعلى مستوى،

استطرد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية أن حدائق أكتوبر تتبع هيئة المجتمعات العمرانية وهي مكلفة بالحفاظ على المواقع، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين لشروط الإقامة في المدن الجديدة.

ذكر المهندس خالد عباس أن مساحة الوحدة السكنية تبلغ 94 متر وتحتوي على ثلاثة غرف وشقق الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة مفروشة بالكامل.

أشار وزير الإسكان للمشروعات القومية إلى أن هناك عدد كبير من الأهالي تسلم الشقق في الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة، وهناك 816 أسرة سيتم نقلهم إلى الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة، ومن المستهدف إقامة 6700 وحدة سكنية في الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة.

وكشف أن قيمة الشقة في الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة تصل إلى 700 ألف جنيه، ومع نهاية 2021 لن يوجد أي مواطن يقيم في المناطق غير الآمنة.

وأضاف أنه في البداية تعرضت الدولة لحملات تشكيك أن هناك مساعي لأخذ الأراضي ولكن وجهة نظر الأهالي تغيرت بعد ذلك، ومع نهاية 2021 لن يوجد أي مواطن يقيم في المناطق غير الآمنة.

وأوضح المهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان للمشروعات القومية أنه تمت إزالة الأنشطة المخالفة من محيط منطقة المتحف الكبير مع إعادة تخطيط منطقة الأهرامات.

 

المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية المناطق غير الأمنة سكان نزلة السمان مال واعمال اخبار مصر

موضوعات متعلقة

استشاري تخطيط عمراني: توزيع السكن البديل للأماكن غير الآمنة بشكل متجانس

ترشيحاتنا

التأمين الاجتماعي : قبل 2014 ناس طلعت معاش وخدت 80 جنيه "فيديو"

جرثومة الخريف كلمة السر وراء تسمم الأطفال.. اكتشف أعراض داء الشيجيلا

وصول 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر إلى مصر

منطق"الست بتفوّت علشان تعيش".. مايا مرسي: هيدخلها في دايرة عنف .. فيديو

الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ الطعن ضد النائب ديفيد أميس

صلاة المسافر في وسيلة المواصلات ..كل ما تريد معرفته عن ضوابطها الشرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

توسكر لـ صدى البلد: لاعبو الزمالك تشاجروا بعد نهاية المباراة.. وقدمنا شكوى للكاف

أخبار سارة للمواطنين بشأن رحلات الحج والعمرة .. فيديو

45 تريليون جنيه لهيئة التأمينات و13 % زيادة.. كيف انتصرت الدولة لأصحاب المعاشات

أخبار الزمالك..توسكر يشكو للكاف من أبناء ميت عقبة..وأوليفيرا يشيد بتألق أبو جبل

والد ياسمين صبري بعد غيابها عن فرح شقيقها: مش متخيل الجحود ده..فيديو

نبيل الحلفاوي بعد تعادل الأهلي: "حاسس إنه زهقان ومكبر دماغه"

التموين تعلن تفاصيل اكتشاف بطاقة تموينية لـ الرئيس السيسي في المنيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وإلهام شاهين.. نجوم الفن يتوافدون على فيلم كباتن الزعتري بالجونة

ليست فوتوشوب .. من هي المحجبة الوحيدة في مهرجان الجونة ؟

وصفات شهية لسمك الدنيس.. أبرزها صينية بالبطاطس وبالشعرية

بعد صورتها بالحجاب| ياسمينا العلواني في ضيافة موقع صدى البلد

فيديو

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

فيديو جراف .. عصابة تدوير الحشيش والهيروين تسقط بمخدرات بـ40 مليون جنيه

فيديوجراف| 12٪ من التجارة العالمية.. فوربس تصنف قناة السويس ثاني أكبر شركة عملاقة

فيديو جراف.. هل تعود شمس البارودي للفن مجددا ؟.. ابنها يجيب

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

ليلى موسى تكتب: توافق أمريكي – روسي على لجم تركيا عبر البوابة العربية

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «8»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة في قمة «فيشجراد»

د.أحمد علي سليمان

وإنك لعلى خلق عظيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ