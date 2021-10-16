أحمد موسى: الدولة وفرت سكنا آدميا لأهالي المناطق غير الآمنة

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على افتتاح الرئيس السيسي مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة، إن وحدات الإسكان التي افتتحها الرئيس السيسي مخصصة لـ أهالي المناطق غير الأمنة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" لما روحنا الصبح رأينا سكن آدمي لاهالينا في المناطق غير الآمنة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" لا يتوقع أحد أن الوحدات السكنية التي تم افتتاحها اليوم نفذتها الحكومة ويتم توفيرها للاهلي المناطق غير الآمنة بالمجان والمواطن هيدفع 300 جنيه فقط لا غير نظير الصيانة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" عدد كبير من الأسر انتقلوا إلى الوحدات السكنية التي افتتحها الرئيس السيسي اليوم من مناطق غير آمنة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الدولة حريصة على توفير سكن آدمي للمواطنين الذين كانوا يعيشون في أماكن خطرة ".

