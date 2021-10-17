بالأحضان..شاهد أحدث ظهور لـ حمو بيكا برفقة زوجته

بالأحضان..شاهد أحدث ظهور ل حمو بيكا برفقة زوجته

شارك مؤدو المهرجانات، حمو بيكا، متابعيه، صورة جديدة برفقة زوجته، ونشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهر بيكا،علي طريق صحراوي في أحضان زوجته، ونالت صورتهم تفاعل كبير من المتابعين.

وعلق مطرب المهرجانات حمو بيكا على اتهامه بالتعدي بالضرب على أحد معجبيه في الإسكندرية من خلال فيديو عبر حسابه على انستجرام.

وقال حمو لجمهوره: متصدقوش الكلام اللي بيتقال عليا دا كلام كدب ومش صحيح، أنا عمري ما حد هيجي يتصور معايا لله والوطن وأتعارك معاه مفيش الكلام ده، كان في استفزاز وشتيمه منه وتجاوز حدوده معايا وقلة أدب، بس عادي الله يسهله حاله، واللي حصل معايا درس ولازم كل واحد يتعلم من أخطائه".



وكانت قد قررت نيابة العامرية أول، غرب الإسكندرية، إخلاء سبيل مؤدي المهرجانات حمو بيكا والحرس الخاص به بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك على ذمة التحقيق في واقعة محطة البنزين بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي، حيث وجهت النيابة للطرفين تهمتي الضرب والإصابة والتشاجر معا.

أمرت نيابة العامرية أول، في الإسكندرية، بضبط وإحضار "حمو بيكا"، وحراسه الشخصيين؛ على خلفية اتهامهم بالتعدي على صاحب محل، وإصابته؛ لرفضه التقاط صورة معه.

وقررت نيابة العامرية أول، سرعة طلب تحريات المباحث حول اتهام حمو بيكا والحرس الشخصي الخاص به، بالتعدي على صاحب محل وإصابته؛ بعد مشادة بينهما، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان؛ لفحصها، وسؤال المجني عليه، وشهود العيان.

وكان اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارًا، من مأمور قسم شرطة العامرية أول، برود بلاغ من شخص، يدعى “سامح. م. ال”، 38 سنة، صاحب محل، يتهم حمو بيكا، 33 سنة، مغني المهرجانات، بالتعدي عليه بالضرب.

ووفقًا للتحريات؛ تبين أنه في أثناء تواجده بمحطة وقود بالكيلو 21 طريق الإسكندرية- مطروح الساحلي؛ لتموين سيارته، شاهد المطرب حمو بيكا، وحاول الاقتراب منه لالتقاط صورة معه؛ إلا أنه فوجئ بالحرس الخاص به يمنعونه ويعتدون عليه بالضرب دون سبب، وأحدثوا تلفيات بهاتفه المحمول.

وبعد المحضر المحرر بالواقعة، أضاف المجني عليه- في تحقيقات النيابة-: عندما قام بمعاتبته للحرس؛ تعدي عليه حمو بيكا بالضرب أيضا، محدثا إصابته، بحسب أقواله.



وكشف التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه، المرفق بالمحضر، إصابته بكسر في عظام الوجه، وتجمع دموي بالعين اليمنى، وسحجات.

واتهم المُبَلِّغ، حمو بيكا، والحرس الشخصي له، بالتعدي عليه، وإحداث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي.

تحرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحويل الأمر للنيابة.