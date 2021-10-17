عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

1.8 مليون طلب لتركيب عدادات كودية وتركيب 500 ألف حتى الآن.. متحدث الكهرباء يوضح التفاصيل

عداد كودي
عداد كودي

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك 1.8 مليون طلب لتركيب عدادات كودية، موضحاً أن العداد الكودي هو عداد يتم تركيبه للمباني الغير مكتملة التراخيص الخاصة للبناء.

وأضاف أيمن حمزة في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن هذا العداد يقوم بحساب الاستهلاك وعند اكتمال التراخيص الخاصة بالبناء، يتم تحويل هذا العداد بإسم الشخص.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن رئيس الوزراء وافق على هذا العداد الكودي بهدف التقدير الأدق للاستهلاك، وتأمين التغذية الكهربائية لهذه الأماكن، لأنها تعتمد على كبلات غير فنية أي غير مطابقة للكبلات الأمنية.

وأشار أيمن حمزة إلى أن المباني القانونية التي بُنيت على تراخيص، تم تقديم ما يقرب من 12 مليون عداد مسبق الدفع، معقباً: "اللي بيعمل إجراءات التصالح كاملة، بيصبح المبنى الخاص به قانوني".

ونوه المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن تم تركيب أكثر من 500 ألف عداد كودي حتى الآن، من إجمالي 1.8 مليون طلب، وذلك بعد معاينة الأماكن المطلوب تركيب عدادات بها التي توصلت إلى 800 ألف معاينة.

الكهرباء عدادات كودية الغير مكتملة التراخيص حساب الاستهلاك رئيس الوزراء المتحدث باسم وزارة الكهرباء

موضوعات متعلقة

بعد 8 فرص.. الكهرباء تغلق باب تلقى طلبات تركيب العدادات للمباني المخالفة

اختيار رئيس حزب الوفد سفيرًا لـ حياة كريمة .. أبو شقة: سندعم المبادرة ماديًا ومعنويًا في كل المحافظات..وكاظم فاضل يقترح تشكيل لجنة للتعريف بها

أسباب بطء شحن كروت العدادات مسبوقة الدفع بالصعيد.. الكهرباء توضح

وزير الكهرباء أمام النواب: سأواجه القراءات الجزافية بالضرب بيد من حديد

كيس ملح فوق العداد.. وزارة الكهرباء تحذر من سرقة التيار بطريقة غير شرعية

للعدادات التقليدية.. الكهرباء تراجع أول فاتورة بعد الزيادة قبل توزيعها على المحصلين

من المتهم فى تعطل شحن عدادات الكهرباء بالصعيد.. ارتفاع الحرارة أم برنامج الشحن الموحد؟

لو الرصيد خلص..أوقات لا يفصل فيها العداد مسبوق الدفع..الكهرباء تكشف

ترشيحاتنا

في الذكرى الأولى لرحيله.. شهيرة تكشف أسرارا لأول مرة عن محمود ياسين

شاهد على الحرب العالمية الثانية.. تعرف على مقتنيات كهف روميل فى مطروح

تفاصيل حالة بيل كلينتون الصحية بعد إصابته بـ تعفن الدم

نجت بأعجوبة.. سقوط نيزك من السماء على سرير امرأة|صور

الصين تطلق صاروخاً نووياً وأمريكا ترد..تفاصيل

بعد فيديوهاته مع دينا الشربيني.. زوجة حسن أبو الروس تلغي متابعته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توسكر لـ صدى البلد: لاعبو الزمالك تشاجروا بعد نهاية المباراة.. وقدمنا شكوى للكاف

45 تريليون جنيه لهيئة التأمينات و13 % زيادة.. كيف انتصرت الدولة لأصحاب المعاشات

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

نجاة طائرة مصرية من كارثة محققة أثناء هبوطها في مطار رومانيا |شاهد

إذا مرت 9 شهور.. "تاج الدين" يكشف عن حاجة متلقي لقاح كورونا لجرعة جديدة .. فيديو

عقوبة وقف قيد جديدة .. شيكابالا يغرّم الزمالك مليون دولار |تفاصيل

أخبار سارة للمواطنين بشأن رحلات الحج والعمرة .. فيديو

لجنة برلمانية تناقش طلب إحاطة ضد وزير التربية والتعليم.. الإثنين المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دخول كلب موسوعة جينيس لـ حمل أكبر عدد من كرات التنس داخل فمه|صور

نوستالجيا .. المريلة|كيف تغيرت من الشكل الطفولي للكاجوال

رانيا يوسف وإلهام شاهين.. نجوم الفن يتوافدون على فيلم كباتن الزعتري بالجونة

ليست فوتوشوب .. من هي المحجبة الوحيدة في مهرجان الجونة ؟

فيديو

فيديوجراف .. بصراحة ميتبلعش.. عمرو أديب يتدخل في أزمة فستان نجلاء بدر

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

فيديو جراف .. عصابة تدوير الحشيش والهيروين تسقط بمخدرات بـ40 مليون جنيه

فيديوجراف| 12٪ من التجارة العالمية.. فوربس تصنف قناة السويس ثاني أكبر شركة عملاقة

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

ليلى موسى تكتب: توافق أمريكي – روسي على لجم تركيا عبر البوابة العربية

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «8»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة في قمة «فيشجراد»

د.أحمد علي سليمان

وإنك لعلى خلق عظيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ