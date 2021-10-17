1.8 مليون طلب لتركيب عدادات كودية وتركيب 500 ألف حتى الآن.. متحدث الكهرباء يوضح التفاصيل

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك 1.8 مليون طلب لتركيب عدادات كودية، موضحاً أن العداد الكودي هو عداد يتم تركيبه للمباني الغير مكتملة التراخيص الخاصة للبناء.

وأضاف أيمن حمزة في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن هذا العداد يقوم بحساب الاستهلاك وعند اكتمال التراخيص الخاصة بالبناء، يتم تحويل هذا العداد بإسم الشخص.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن رئيس الوزراء وافق على هذا العداد الكودي بهدف التقدير الأدق للاستهلاك، وتأمين التغذية الكهربائية لهذه الأماكن، لأنها تعتمد على كبلات غير فنية أي غير مطابقة للكبلات الأمنية.

وأشار أيمن حمزة إلى أن المباني القانونية التي بُنيت على تراخيص، تم تقديم ما يقرب من 12 مليون عداد مسبق الدفع، معقباً: "اللي بيعمل إجراءات التصالح كاملة، بيصبح المبنى الخاص به قانوني".

ونوه المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن تم تركيب أكثر من 500 ألف عداد كودي حتى الآن، من إجمالي 1.8 مليون طلب، وذلك بعد معاينة الأماكن المطلوب تركيب عدادات بها التي توصلت إلى 800 ألف معاينة.