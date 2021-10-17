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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان لامع .. زوجة محمد زيدان تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

زوجة محمد زيدان
زوجة محمد زيدان

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام للاعب كرة القدم محمد زيدان برفقة زوجته، وذلك خلال تألقهما على السجادة الحمراء في ثالث يوم من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

ولفتت زوجة محمد زيدان الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بالقماش المطرز بالكامل مما زاد من جاذبيتها و كشف عن رشاقتها.

انتعلت زوجة محمد زيدان حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات الجذابة التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة زيدان على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة مما كشف عن جمال ملامحها.

أعلن مهرجان الجونة، عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي أنطلقت الخميس، وتنتهي ٢٢ من نفس الشهر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرون.

وقال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إنه لا يوجد مشاكل في الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، مؤكدا أن هذا العام سيكون هناك اتفاق مع وزارة الصحة لأن يكون هناك بروتوكول للعمل على تفادي المشاكل الصحية.

 

انتشال التميمى 

وأضاف انتشال التميمي، في تصريحات لبرنامج “سبوت لايت” عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أنه سيتم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في هذا المهرجان.

وأكد انتشال التميمي أن مهرجان الجونة على مدار خمس سنوات استطاع إثبات وجوده كرقم مهم جدًا بين المهرجانات الدولية في المنطقة العربية، مهرجان يتمتع بجاذبية وفاعلية توازي مهرجانات عربية يصل عمرها إلى ربع أو نصف قرن.
 

فيما أكد المخرج أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، أن هذا العام في وضع أفضل من حيث الاستعداد لمهرجان الجونة، مشيرا إلى أن الصناع والموزعين والمنتجين زادت ثقتهم في المهرجان

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