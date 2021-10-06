بمكياج جذاب.. زوجة محمد زيدان تبهر متابعيها بجمال ملامحها

خطفت "ميناس"، زوجة لاعب كرة القدم السابق، محمد زيدان، الأنظار اليها في أحدث ظهور لها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت زوجة لاعب منتخب مصر السابق بإطلالة جريئة ومكياج جذاب يبرز جمال ملامحها، وعلقت "عندما تتغلب قوة الحب على حب القوة ، سيعرف العالم السلام" ونالت الصورة إعجاب متابعيها.



اعتادت زوجة زيدان على مشاركة متابعيها دائما بأبرز الصور واللقطات التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الكاجوال أو الكلاسيك، فهي تميل في الكثير من الأحيان إلي ارتداء التصميمات و الأنثوية و الجذابة التي تكشف عن رشاقتها.



تتميز زوجة محمد زيدان بأنها تميل إلي الملابس الملفتة والجريئة إلي حد ما، كما تحرص على تنسيق قطع المجوهرات الخلابة والقيمة التي تزيد من أناقتها وتمنحها إطلالة متكاملة.



تعتمد زوجة محمد زيدان على تسريحات الشعر البسيطة وغير المبالغ فيها، بالإضافة إلى أنها تقوم باختيار صيحات المكياج الصاخب والألوان المتناسقة مع لون بشرتها.



وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزهم وأفضلها بوروسيا دورتموند.



وأصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوري الألماني، وهو أيضا الذي أصر على محمد صلاح الفرعون المصري وجعل منه لاعبا ينافس على أفضل لاعب في العالم.



ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية؛ ولعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم إفريقيا عام 2008.



يذكر أن محمد زيدان كان واحدًا من أفضل النجوم المصريين المحترفين فى الخارج، وقدم مستويات رائعة فى الملاعب الألمانية، مع الأندية التى لعب لها هنالك، وهى فيردر بريمن، ماينز، هامبورج وبوروسيا دورتموند، وسجل هدفا رائعا بقميص هامبورج فى شباك ريال مدريد.