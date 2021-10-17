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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار رسمي في الأردن بوقف الدراسة بسبب الجرثومة وارتفاع حالات التسمم

جرثومة
جرثومة

في تحركٍ أردني رسمي لمجابهة حالات التسمم التي تسببها جرثومة، أكدت الحكومة أنها لن تقف أمام ذلك متخذة قرارات لصالح صحة المواطنين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أردنية.

 

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في هذا السياق، ذكر الناطق الإعلامي لوزارة التربية الأردنية إنه سيتم تعليق الدوام في مدارس جرش وعجلون ليوم واحد فقط، والتمديد يعتمد على المستجدات الصحية في المناطق التي تحتوي على جرثومة "شيجيلا".

قال الناطق الإعلامي لوزارة التربية الأردنية “أحمد المساعفة” إن تعليق الدوام سيكون لغايات التعقيم، وأن منصة الوزارة جاهزة للتعليم عن بعد في المناطق، بحسب المنطقة.

وذكرت التقارير  اليوم الأحد، بوصول 14 حالة جديدة مشتبه بإصابتها بالتسمم، ليرتفع إجمالي الإصابات في المحافظة إلى 72 حالة.

وقالت أمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنيّة الإدارية، إلهام خريسات، في تصريحات سابقة، إن عدد حالات الإصابة بالتسمم في محافظة عجلون ارتفع إلى 15 حالة.

وزار وزير الصحة، فراس الهواري، أمس السبت مستشفى جرش الحكومي، واطمأن على الوضع الصحي لتسعة أطفال تم إدخالهم لوجود أعراض اشتباه تسمم بجرثومة شيجيلا.

قال إن جرثومة شيجيلا شديدة العدوى، وتعد فئة الأطفال وكبار السن الأكثر احتمالية للإصابة بها، والتي في الغالب يتم الشفاء منها بعد مرور 3 أيام من الإصابة، ولا تحتاج عادة للعلاج بالمضادات الحيوية، إلا في الحالات الشديدة التي تستدعي الصورة السريرية ذلك.

ولفت الوزير إلى أن هذه الجرثومة عادة ما تنشط في فصل الخريف، وتنتقل للإنسان عن طريق الماء والغذاء حال وجودها فيهما، كما تنتقل من جسم لآخر عن طريق التلامس.

وتعد إجراءات السلامة وغسل الأيدي والخضار والفواكه من أهم ركائز السيطرة على انتشار هذه العدوى بعد حدوث التسمم الأولي.

 

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