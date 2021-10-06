فضيحة جديدة لـ آبي أحمد.. وعقوبات أمريكية قاسية على إثيوبيا قريبا.. وثائق

باتت إثيوبيا على موعد مع عقوبات أمريكية قاسية من جديد بعد الكشف عن ارتكابها مخالفة كبرى أخرى خلال الحرب الأهلية بين قوات الجيش بقيادة آبي أحمد وقوات إقليم تيجراي.

وتوصل تحقيق لشبكة "سي إن إن" الإثيوبية إلى أن حكومة إثيوبيا برئاسة آبي أحمد، استخدمت شركة الطيران التجارية الرئيسية في البلاد لنقل الأسلحة من وإلى إريتريا المجاورة خلال الحرب الأهلية في منطقة تيجراي الإثيوبية.

تؤكد وثائق الشحن والبيانات التي اطلعت عليها "سي إن إن"، بالإضافة إلى شهادات شهود العيان والأدلة الفوتوغرافية، أنه تم نقل الأسلحة بين مطار أديس أبابا الدولي والمطارات في مدينتي أسمرة ومصوع الإريتريين على متن العديد من طائرات الخطوط الجوية الإثيوبية في نوفمبر 2020 خلال الفترة القليلة الأول، بعد أسابيع من صراع تيجراي.

وقالت "سي إن إن"، إنها المرة الأولى التي يتم فيها توثيق تجارة الأسلحة بين الخصمين السابقين خلال الحرب. وقال الخبراء إن الرحلات الجوية ستشكل انتهاكا لقانون الطيران الدولي ، الذي يحظر تهريب الأسلحة للاستخدام العسكري على الطائرات المدنية.

ويبدو أن الفظائع التي ارتكبت خلال النزاع تنتهك أيضًا شروط برنامج التجارة الذي يوفر وصولًا مربحًا إلى سوق الولايات المتحدة والذي استفادت منه الخطوط الجوية الإثيوبية بشكل كبير.

الخطوط الجوية الإثيوبية هي قوة اقتصادية مملوكة للدولة وتدر مليارات الدولارات سنويًا تنقل الركاب إلى محاور في جميع أنحاء القارة الأفريقية وجميع أنحاء العالم، وهي أيضًا عضو في "ستار أليانس"، وهي تضم مجموعة من أفضل شركات الطيران في العالم.

وكانت شركة الطيران قد أصدرت في وقت سابق نفيين بخصوص نقل أسلحة.

رداً على تحقيق "سي إن إن" الأخير، قالت الخطوط الجوية الإثيوبية إنها "تلتزم بصرامة بجميع اللوائح الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بالطيران" وأنها "حسب علمها وسجلاتها، لم تنقل أي سلاح حربي في أي من طرقها من خلال أي من طائراتها".

ولم تستجب حكومتا إثيوبيا وإريتريا لطلبات "سي إن إن" للتعليق.

تفاصيل الشحنات

انفجرت التوترات المستمرة منذ فترة طويلة بين الحكومة الإثيوبية والحزب الحاكم في منطقة تيجراي في 4 نوفمبر، عندما اتهمت إثيوبيا جبهة تحرير تيجراي الشعبية بمهاجمة قاعدة عسكرية فيدرالية.

أمر آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي الحائز على جائزة نوبل للسلام، بشن هجوم عسكري للإطاحة بالجبهة الشعبية لتحرير تيجراي من السلطة. تدفقت القوات الحكومية والميليشيات الإقليمية على تيجراي، وانضمت إليها على الخطوط الأمامية قوات من إريتريا.

وتشير التقديرات إلى مقتل آلاف الأشخاص في الصراع الذي يحمل حسب العديد من الروايات بصمات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. بينما اتُهمت جميع الأطراف بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال حرب تيجراي، أثبتت تحقيقات سابقة لشبكة "سي إن إن" أن الجنود الإريتريين كانوا وراء بعض أسوأ الفظائع، بما في ذلك العنف الجنسي والقتل الجماعي. ونفت إريتريا ارتكاب جنودها أي مخالفات واعترفت فقط بوجود قوات في تيجراي هذا الربيع.

تشير الوثائق التي حصلت عليها "سي إن إن" إلى أن الرحلات الجوية التي تحمل أسلحة بين إثيوبيا وإريتريا بدأت على الأقل بعد أيام قليلة من اندلاع صراع تيجراي.

في ست مناسبات على الأقل - من 9 نوفمبر إلى 28 نوفمبر - أصدرت الخطوط الجوية الإثيوبية فاتورة بعشرات الآلاف من الدولارات لوزارة الدفاع الإثيوبية مقابل مواد عسكرية بما في ذلك بنادق وذخيرة سيتم شحنها إلى إريتريا، وفقًا لسجلات اطلعت عليها شبكة "سي إن إن".

توضح المستندات، المعروفة باسم بوليصة الشحن الجوي، محتويات كل شحنة. في إحدى الوثائق، تم إدراج "طبيعة وكمية البضائع" على أنها "عبوة عسكرية" و"مواد غذائية جافة". وشملت الإدخالات الأخرى الوصف "الموحدة". كما تضمنت السجلات اختصارات وأخطاء إملائية مثل 'AM' للذخيرة وبنادق، وفقًا لموظفي شركة الطيران. أخبروا "سي إن إن" أن الأخطاء الإملائية تم إدخالها عندما تم إدخال المحتويات يدويًا من قبل الموظفين في قاعدة بيانات الشحن.

قال بينو باكستين، رئيس "ديجاس"، مجموعة الخبراء الهولندية لسلامة الطيران، إن فواتير الشحن هذه مطلوبة لجميع الرحلات التجارية حيث يحتاج الطاقم على متن الطائرة إلى معرفة محتويات الشحنة لضمان نقلها بأمان.

في 9 نوفمبر، بعد خمسة أيام من أمر أبي بشن هجوم عسكري في تيجراي، تظهر السجلات أن رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية نقلت أسلحة وذخائر من أديس أبابا إلى أسمرة، عاصمة إريتريا.

تُظهر بوليصة الشحن الجوي وبيان الشحن من ذلك التاريخ أن الخطوط الجوية الإثيوبية فرضت رسومًا على إثيوبيا 166 ألفاً و398.32 دولارًا مقابل 2643 قطعة من البنادق والذخيرة والمواد الغذائية الجافة.

هناك بوليصة شحن جوي أخرى بعد ذلك ببضعة أيام، 13 نوفمبر، لها نفس الشاحن والمرسل إليه. وجاء في الوثيقة أن محتويات تلك الشحنة كانت عبارة عن "إعادة تعبئة عسكرية ومواد غذائية جافة" وجاءت الشحنات في وقت يتزايد فيه النشاط العسكري. وقالت مصادر أمنية في المنطقة لشبكة "سي إن إن" إن الإريتريين بحاجة إلى إعادة الإمداد للقتال في تيجراي.

مع تحرك الطائرات ذهابًا وإيابًا بين البلدين ، وقعت مذابح تيجراي في مدينة أكسوم وقرية دنجيلات على يد القوات الإريترية في 19 نوفمبر و 30 نوفمبر على التوالي.

قال بعض موظفي الخطوط الجوية الإثيوبية الحاليين والسابقين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفًا من التداعيات، إن الرحلات الجوية استمرت حتى هذا التاريخ ، لكن غالبية رحلات الأسلحة إلى إريتريا كانت في نوفمبر.

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