رئيس الإدارة المركزية بالأوقاف: الرئيس السيسي اعتنى بالمرأة منذ توليه قيادة البلاد

وجهت المهندسة نهاد حتاتة، رئيس الإدارة المركزية بمكتب وزير الأوقاف، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريمها في احتفالية المولد النبوي الشريف.

وأوضحت المهندسة نهاد حتاتة، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتني بالمرأة منذ توليه قيادة البلاد، مؤكدة أن “هذا التكريم حلم لم أكن أتوقعه في حياتي”، معتبرة التكريم أفضل جزاء لما قدمته طوال سنين خدمتى بوزارة الأوقاف.

ووجهت رسالة إلى المرأة بالتوفيق بين العمل ودورها كأم وزوجة والاهتمام بتربية أبنائها تربية حسنة تجني ثمارها فيما بعد.

وشارك في الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والوزراء وكبار رجال الدولة، وشخصيات حكومية وسياسية وإعلامية ودينية.