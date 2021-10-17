عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مع عودة الدراسة.. تعرف على أحدث مسابقات كلية إعلام القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

مع بداية الدراسة هذا العام و تقليل نسبة التعليم الأونلاين فى الجامعات المختلفة ، أعلنت كليات الجامعات عن عودة الانشطة الطلابية من جديد بعد توقفها فترة كبيرة خلال العام الدراسى الماضى. 

وفى هذا التقرير ننشر لكم أحدث المسابقات التى أعلنتها كلية الإعلام جامعة القاهرة خلال الفصل الدراسى الأول . 

تنظم إدارة رعاية الشباب (اللجنة الاجتماعية) بالكلية مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية على مستوى الكلية . 

txt

كلية أداب القاهرة تخفض درجة القبول فى قسم الجغرافيا هذا العام

txt

جامعتا القاهرة وبورسعيد توقعان اتفاقية شراكة في مجال التعليم المدمج

و سوف يتم سحب استمارة التقدم للمسابقة من اليوم الموافق 17 أكتوبر حتى يوم الخميس الموافق 25 من أكتوبر الجارى . 

كما أعلنت إدارة رعاية الشباب عن الشروط التى يجب توافرها للتقديم للمسابقة وهى : 

  • أن يكون الطالب أو الطالبة مقيد بالفرقة الأولى أو الثانية أو الثالثة فقط .
  • لا يقل التقدير عن جيد بالنسبة للفرقة الأولى الثانية و الثالثة .
  • على الطالب إحضار شهادات التقدير التى حصل عليها مسبقا .
  • سوف يتم الإعلان عن موعد المقابلات عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .

على الجانب الآخر ، أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرةً، عن تسجيل مقررات الفرقة الأولى ٢٠٢٢/٢٠٢١ يوم الأحد الموافق ١٧ أكتوبر وذلك للشعبة العربي ، الشعبة الانجليزية ، الإعلام الرقمي  .

وفى نفس السياق ، أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن إنشاء وحدة الخدمات الطلابية وذلك عبر صفحة الكلية الرسمية، وذلك تحت رعاية الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية مع تخصيص رقمي للواتس اب للطلبات والشكاوى حرصا على التواصل مع طلاب الكلية، وبناءً عليه تم حل العديد من المشكلات التى تواجه الطلاب بشكل سريع ومباشر.

وقامت الوحدة بتنظيم أكثر من حدث داخل الكلية عن طريق عمل تسجيل الكترونى مما سهل على طلاب الكلية المشاركة في الأنشطة والورش التي تنظمها الكلية استكمالا لنجاح ملتقى شباب الاعلام العربي.

التعليم الأونلاين العام الدراسى 2021 مسابقات جامعة القاهرة كلية الاعلام جامعة القاهرة جامعة القاهرة

ترشيحاتنا

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع تعديلات قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولة

انتشال جثتين.. غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل تونس

رئيس الوزراء: ترشيد الإنفاق العام 6 شهور بسبب كورونا

عقار متوفر لعلاج كورونا|دعاوى قضائية لإجبار المستشفيات علي استخدامه..ما سبب الرفض؟

متعجرفة وضارة |القصة الكاملة لهجوم دانا حمدان علي إحدى فنانات الجونة

سؤال برلماني لوزير التعليم بشأن خطة الوزارة لتقليل الكثافات العالية للطلاب في الفصول المدرسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد فيديوهاته مع دينا الشربيني.. زوجة حسن أبو الروس تلغي متابعته

انسى التجديد.. رسالة شديدة اللهجة من شوبير لموسيماني ومحمد شريف

لمدة عامين.. تقارير: الأهلي يقدم عرضاً رسمياً لـ فيريرا

بعد وصول وكيل أعماله.. ليفربول مُجبر على قرار صعب بسبب محمد صلاح

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

شوبير يزف بشري سارة للزمالك عقب الفوز أمام توسكر الكيني

فى ذكرى رحيله.. تعرف على نهاية ممدوح وافى الماساوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملك البيض.. رجل يحمل 735 بيضة فوق رأسه يدخل موسوعة جينيس|صور

في مشهد مؤثر.. شاهد فيل صغير يحتضن حارس غابة

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

حقق 25 مليون مشاهدة.. فتاة ترقص داخل محطة قطار

فيديو

بفستان أزرق طويل.. حسن أبو الروس يثير الجدل في مهرجان الجونة.. فيديوجراف

القبض على الشهود.. النيابة تصدر قرارها بشأن لغز ميكروباص الساحل

فيديوجراف .. بصراحة ميتبلعش.. عمرو أديب يتدخل في أزمة فستان نجلاء بدر

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: صنائع المعروفَ في غير أهله..!

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

ليلى موسى تكتب: توافق أمريكي – روسي على لجم تركيا عبر البوابة العربية

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة في قمة «فيشجراد»

اﻟﻤﺰﻳﺪ