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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تراشق بالألفاظ والحجارة.. بلطجي يقتحم مدرسة بالمحلة وأولياء الأمور يحررون 20 بلاغا ضده

مدرسة القيصرية بالمحلة
مدرسة القيصرية بالمحلة

شهدت مدرسة القيصرية المشتركة بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم واقعة اقتحام أبواب المدرسة علي أيدي بلطجي استخدم الخرطوم والعصا والشوم وتعدي علي وكيلة المدرسة والعاملين والطلاب بدعوي اتهامه لهم برشق نافذه منزله بالطوب والحجارة وفر هاربا .


كما تكثف الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لتحديد موقع هروب البلطجي وضبطه لتسليمه للعدالة .

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تلقي  اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية  إخطارا من العميد عصام مأمور مركز المحلة يفيد بتحرير 20 ولي امر وثلاث مدرسات بمدرسة القيصرية الابتدائية المشتركة بلاغا  ضد شخص يدعي " رضا .أ.ك " باقتحام المدرسة والاعتداء علي الطلاب والمدرسات اثناء طابور الفسحة .

 

كما باشرت  القيادات الأمنية دورها  تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية بالانتقال  إلي مكان الحادث  لمتابعه أخر تطورات الواقعة .


وأفادت  التحريات الأمنية التي باشرها  الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة أن المتهم في البلاغ شرع  في اقتحام أبواب المدرسة بدعوي رشق الطلاب للنافذته بالطوب والحجارة وارتكب واقعته وإرهاب المواطنين من المارة والعاملين داخل المدرسة لاستخدام خرطوم بلاستيك والعصي للتعدي علي الطلاب والعاملين داخل المدرسة .

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كما تواصل  الجهات  الأمنية بمديرية الأمن وتكثف  من جهودها لضبط المتهم الهارب وتسليمه للعدالة بعرضه علي النيابة والجهات التحقيق .

 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

محافظ الغربية اقتحام بلطجي مدرسة القيصرية بالمحلة تعدي العاملين بالمدرسة تعليم الغربية

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