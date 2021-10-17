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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل «صحة الغربية » يتفقد أعمال تطوير بمستشفي صدر طنطا

وكيل الصحة بالغربية
وكيل الصحة بالغربية يتفقد مستشفي صدر طنطا

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، مستشفى صدر طنطا ، رافقة الدكتور أسامة فتحي مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفى، لرفع كفاءة وتوسعة أقسام المستشفي المختلفة، وزيادة القوة الاستيعابية  لخدمة المرضى بالمحافظة وذلك في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

محافظ الغربية يناقش مشروعات الصحة في المبادرة الرئاسية حياه كريمة بـ"زفتى"

كما تفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وارتدائهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ. 

وتم التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على الأجهزة الطبية بالقسم، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى مشددا  على سرعة الإنتهاء من جميع أعمال التطوير  بالمستشفى .

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محافظ الغربية وكيل الصحة بالغربية يتفقد مشروعات مستشفى الصدر بطنطا الخدمات العلاجية

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