دعاء التوفيق..ييسر الأمور ويساعدنا على النجاح

دعاء التوفيق ..نتوجه لله سبحانه وتعالى بالدعاء، ونستعين به على قضاء حوائجنا، فالله القادر الرحيم الرزاق، لذا يجب أن نعرف دعاء التوفيق والتيسير، ودعاء التوفيق في الامتحان، ودعاء التوفيق في العمل، كي ندعي الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في كل حياتنا.

-يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ)، ويُقال كل صباح ومساء.

-(اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ سَهلًا إذا شِئْتَ).

-(اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الهمِّ والحزنِ، والعجزِ والكسلِ، والبُخلِ والجُبنِ، وضَلَعِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ الرجالِ).

-(حَسبيَ اللَّهُ لا إلَهَ إلَّا هوَ، عليهِ توَكَّلتُ وَهوَ ربُّ العرشِ العظيمِ، سَبعَ مرَّاتٍ).

-(اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الجوعِ، فإنَّه بئْسَ الضجيعُ، و أعوذُ بك من الخيانةِ فإنَّها بئستُ البِطانةُ).

(بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ، ثلاثَ مرَّاتٍ).

دعاء التوفيق في الامتحان

-رب أَدخِلني مُدخَلَ صِدقٍ وَأَخرِجني مُخرَجَ صِدقٍ وَاجعَل لي مِن لَدُنكَ سُلطانًا نَصيرًا.

- ربّ وفّقني واشرح لي صدري، ويسّر لي أمرى، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت إن شئت جعلت الصعب سهًلا يا أرحم الراحمين.

-اللهمّ يا معلّم موسى علمني، ويا مفهِّم سليمان فهّمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفرّج عليّ كربتي.

-اللهّم ارزقني النّجاح والتوفيق في كلّ أمر. اللهم ارفع قدري، وارزقني التوفيق والفلاح بأعلى المراتب في الدنيا والآخرة.

دعاء التوفيق والسعادة

-يارب وفقني وأفرحني بشيء انتظر حدوثه، اللهم إني متفائل بعطائك فأكتب لي ما أتمنى، اللهم أسعدني في أبسط تفاصيل حياتي ، وقرب لي الخير حيث كان، يارب لاتجعل أبتلائي في جسدي ولا في مالي و لا في أهلي، يارب سهل علي مااستثقلته نفسي، اللهم إني توكلت عليك فأعني ووفقني.

-اللهم التوفيق و سعادة القلب وقرار العين وجميل البشائر وسجدة الفرح العميقة صباح السعاده.

اللهم اني اسألك التوفيق ومفاجأة جميلة لا يسع قلبي تصديقها، و تدمع عيني عند سماعها، اللهم قدرلي الخير حيث شئت ثم ارضني به و افرحني به و حببه لي، اللهم اجعل حياتي أهنا و أسعد و أجمل من كل توقعاتي، يارب أكتب لي في ايامي القادمة فرحه تغير بها مجري حياتي للأبد.

-اللهم وفقني افرحني بما يسر قلبي.

دعاء التوفيق في العمل

-اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، رب اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني، يفقهوا قولي.

-اللهم اجعل لي من كل عمل اعمله والطريقة التي اعمل بها سببا لنيل الهداية، والسعادة وسرور لي ولكل من أقابله في هذا اليوم، اللهم إني اشهد بعلمك الواسع وقدرتك العظمية على كل ما يجري بداخل هذه الجدران من كلام وأفكار وقرارات.

-يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم، اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي.

-اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت.