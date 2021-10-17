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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتفي شاومي Redmi Note 11 وNote 11 Pro

هاتف ريدمي نوت 10
هاتف ريدمي نوت 10 برو

كشفت أحدث التسريبات على موقع “ويبو”، مواصفات هواتف شاومي القادمة Redmi Note 11 و Note 11 Pro، ووفقًا للمصدر الجديد من المتوقع أن تعلن الشركة الصينية عن سلسلة هواتفها الجديدة قبل عيد العشاق يوم 11 نوفمبر.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، شارك مصدر التسريبات الجديد على موقع ويبو الصيني، بعض المواصفات المزعومة التي سينطلق بها هاتفا شاومي Redmi Note 11 و Note 11 Pro.

 

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مميزات هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro

ويمتاز هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro، بشاشة من نوع OLED، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز، وسيعمل الهاتف الذكي بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 920.

وسيأتي إصدار Redmi Note 11 Pro من شاومي، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بسعر يبدأ من 248 دولارا (أي ما يعادل 3 آلاف و800 جنيه).

وتبعا للتسريبات، من المحتمل أن يحصل هاتف شاومي المرتقب Redmi Note 11 Pro، على تقنية شحن سريع بقدرة 67 وات، وسيحتوي على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، وتشمل المواصفات الأخرى المذكورة مكبرات صوت استريو JBL و تقنية NFC.

وسيحتوي هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro، على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل على غرار الإصدار الحالي ريدمي نوت 10 برو، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ستأتي بدقة 16 ميجابكسل.


مواصفات هاتف شاومي Redmi Note 11

وبالنسبة للإصدار العادي من سلسلة شاومي Redmi Note 11، سيأتي بشاشة من نوع LCD، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز، وسيعمل الهاتف بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 810، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.


وعلى غرار الإصدار الـ Pro، سيحزم هاتف شاومي Redmi Note 11، بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات.


وتشمل إعدادات الكاميرا بهاتف Redmi Note 11، على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، وسيتوفر الهاتف مقابل سعر حوالي 186 دولار (أي ما يعادل 2900 جنيه مصري).
 

Redmi Note 11 and Note 11 Pro leak
تسريبات هواتف شاومي القادمة Redmi Note 11 و Note 11 Pro على موقع ويبو
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