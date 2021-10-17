توفير اللقاحات والأكسجين.. مدبولي يتراس اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قيل، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.



ويؤكد الاجتماع، استمرار الدولة في اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات، التي من شأنها الحفاظ على سلامة وصحة جميع المواطنين.

وتعمل الحكومة على وضع جميع المنشآت الطبية والمستشفيات على أهبة الاستعداد بشكل دائم للتعامل مع جائحة كورونا، في ضوء توجيهات الرئيس بجاهزية القطاع الطبي بشكل مستديم للتعامل مع هذه الجائحة.

كما يناقش الاجتماع آخر مستجدات فيروس كورونا وموقف توفير اللقاحات والأكسجين.