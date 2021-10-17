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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توفير اللقاحات والأكسجين.. مدبولي يتراس اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قيل، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.


 ويؤكد الاجتماع، استمرار الدولة في اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات، التي من شأنها الحفاظ على سلامة وصحة جميع المواطنين.

وتعمل الحكومة على وضع جميع المنشآت الطبية والمستشفيات على أهبة الاستعداد بشكل دائم للتعامل مع جائحة كورونا، في ضوء توجيهات الرئيس بجاهزية القطاع الطبي بشكل مستديم للتعامل مع هذه الجائحة.

كما يناقش الاجتماع آخر مستجدات فيروس كورونا وموقف توفير اللقاحات والأكسجين.

مصطفى مدبولي رئيس مجلس أزمة كورونا رئيس مجلس الوزراء فيروس كورونا

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