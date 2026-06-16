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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد زعيم يقدم الأغنية الدعائية الثانية "بكلم نفسي" لــ بهاء سلطان

احمد زعيم مع بهاء سلطان
احمد زعيم مع بهاء سلطان
أحمد إبراهيم

يعيش المطرب والملحن أحمد زعيم، في الفترة الحالية حالة من التألق الفني اللافت، من خلال تقديمه أعمال غنائية مميزة، سواء التى يقدمها كملحن للمطربين والمطربات، أو التي يقوم بغنائها.. ويقدم اليوم في السابعة مساء، على اليوتيوب، وعلى جميع مواقع السوشيال ميديا وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أحدث أعماله الغنائية، بعنوان " بكلم نفسي" للنجم بهاء سلطان، من كلمات محمود فاروق، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي عمرو عبد الفتاح، وميكس وماستر هانى محروس، وانتاج هاني أسامة، وهي الأغنية الدعائية الثانية للفيلم السينمائي "إذ ما" الذي يقوم ببطولته أحمد داود، سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، تأليف وإخراج محمد صادق.

صرح الفنان أحمد زعيم بقوله: سعيد جدا بالحالة الفنية التي أعيشها فى الوقت الحالي، والنجاح المتواصل، والأرقام والتفاعلات التى أحققها، بعد تعب ومجهود كبير، ولا أخفي سعادتي بثقة فريق عمل فيلم "إذ ما"، ومطالبتهم مني القيام بتلحين التجربة الثانية لأغنية "بكلم نفسي" التي يقدمها النجم بهاء سلطان، وذلك بعد النجاح الساحق للأغنية الدعائية الأولى لفيلم "إذ ما" وهو ديو"سر وجعنا" الذى قمت بتلحينه وجمع بين النجم التونسي نوردو، والنجمة رحمة محسن، كلمات محمود فاروف وأحمد أبو زهرة، وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي.

ديو سر وجعنا

ويضيف أحمد زعيم: الحمدلله ديو "سر وجعنا" الأن هو الأكثر استماعا وتفاعلا في المشهد الموسيقي الحالي من قلب مصر إلى العالم، واقترب نجاحه على اليوتيوب إلى 12 مليون مشاهدة في 3 اسابيع فقط، وأتوقع أن تحقق أغنية "بكلم نفسي" نفس النجاح، خاصة بعد إعجاب النجم أحمد داوود والنجم بهاء سلطان والمنتج هاني أسامة وجميع فريق العمل.

يستعد خلال أيام المطرب أحمد زعيم لطرح أحدث أغنية بصوته من ألحانه وهي بعنوان "يا ولا حاجة " كلمات نادر عبد الله، وتوزيع النابلسي وانتاج وليد منصور.. ومن المعروف ان زعيم طرح أواخر الشهر الماضي أغنية "لو وحشتك"، كلمات لؤي الجوهري، وغناء وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر عمرو الخضرى، وإخراج محمد شحاتة، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا على اليوتيوب، وأيضا على جميع مواقع السوشيال ميديا، كما طرح قبلها أغنية “وبدعي عليك”، وهي من استايل الأغانى المقسوم الشرقى التقليدى، كلمات هانى فؤاد، وألحان وغناء أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي أمين نبيل، وميكس وماستر أمير محروس، ومن إخراج أحمد جوهر، وتواصل الأغنية النجاح على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، كما قدم مفاجأة فنية، وأعاد غناء أيقونة التسعينيات أغنية “يارايح وين مسافر”، مرة أخرى بشكل جديد.

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