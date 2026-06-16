مواهب الأوبرا للأوركسترا وكورال ذوى القدرات الخاصة احتفالا بالعام الهجرى الجديد على المسرح الصغير

تواصل دار الأوبرا المصرية احتفالاتها بالعام الجديد حيث تقيم أمسية للدارسين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور محمد عبد الستار فصلى الأوركسترا تدريب وقيادة الدكتور راجى المقدم وذوى القدرات الخاصة تدريب وقيادة ميرفت فريد همام وذلك في السابعة والنصف مساء الأربعاء 17 يونيو على المسرح الصغير

تتضمن فقرة فصل الأوركسترا مختارات من الأعمال الغنائية والروحانية منها ميدلى دينى، تتر بداية مسلسل المال والبنون، قلبى ومفتاحه، تتر نهاية مسلسل أم كلثوم، قضية عم أحمد، يارب العالمين، خلى بالك من عقلك، زى ما هى حبها، على رمش عيونها، ١٠٠ سنة سينما، فيها حاجة حلوة وغيرها .

كما يقدم كورال ذوى القدرات الخاصة نخبة من الأعمال الدينية منها طلع البدر علينا، محمد يا رسول الله، كم ناشد المختار ربه، رقت عيناك شوقا، قمر سيدنا النبى، محمد نبينا، من مكة إلى المدينة، متجمعين عند النبى، حب الرسول يابا دوبنى، رايحة فين يا حاجة، مولاى صل، قلبك حنين يا نبى، الرضا والنور، لأجل النبى، آمنة أم النبى .. آداء مريم طارق، فاطمة محمود، جنة يوسف، مروان أحمد، كريم، أبو القاسم أحمد، كريم جابر، إياد محمود، كنزى، رؤى، عبير محمد، صفاء محمد، منة محمد، مصطفى عبد الرحمن، عز الدين سامح، فريدة إسلام، هند أنور، جاسمين طارق .

تأتى الاحتفالية فى إطار حرص دار الأوبرا المصرية على إحياء المناسبات الدينية والوطنية من خلال الفنون الراقية، وتأكيد دورها فى تنمية الوعى الجمالى وترسيخ القيم الروحية والإنسانية، إلى جانب دعم ورعاية المواهب الواعدة فى مختلف المجالات الإبداعية.