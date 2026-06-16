أوبرا الإسكندرية تغرد بـ غنائيات متنوعة

تقدم دار الأوبرا المصرية خلال حفل فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى المقام بقيادة المايسترو حازم القصبجى فى السابعة والنصف مساء الخميس 18 يونيو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، نخبة مختارة لغنائيات متنوعة.

منها أنا بستناك، وحياتك يا حبيبى، لولا الملامة، لو سألوك، بكرة تعرف، لا إنت حبيبى، فاكرة، ياعينى ع الصبر، بهية، الأطلال، موسيقى فاتت جنبنا وغيرها .. أداء هبة إسماعيل، ولاء طلبة، مروة حمدى، ياسمين إبراهيم، سارة مجدى، أحمد رجب، محمد حسن جمعة، أمير رفاعى.

يأتى الحفل تأكيداً للدور الرائد لدار الأوبرا المصرية فى حفظ الهوية وصون التراث إلى جانب إثراء الحياة الفنية من خلال تقديم برامج متنوعة تسهم فى تعزيز مكانة الإبداع الجاد فى المجتمع .